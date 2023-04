BBB 23: Cezar Black cai no choro ao conversar com Domitila: "Achei falsidade"

Cezar Black conversou com Domitila Barros sobre o desentendimento que eles tiveram recentemente

Nesta segunda-feira, 10, Cezar Black e Domitila Barros conversaram sobre o desentendimento entre eles, que resultou na saída do enfermeiro do Quarto Fundo do Mar.

A ativista social, então, expôs seu ponto de vista sobre a briga. "Da mesma forma que você se sentiu decepcionado por ter sido eu que falei que não lhe dou o Anjo, eu me senti decepcionada por essa questão de como você lidou com a situação", disse ela.

Em seguida, Domitila pediu desculpas: "Com você é diferente e pelas minhas contas, mesmo na pior briga que a gente teve, não passamos três dias sem se falar. Dessa vez foi mais e dessa vez você se mudou pra lá... Peço desculpas por fazer você se sentir magoado."

Após ouvir a sister, Black desabafou e caiu no choro. "O que eu fiquei mais triste e achei falsidade foi isso, porque quando você estava só eu peguei na sua mão e disse 'Domi estou contigo, não vou te abandonar'... Só que eu nunca tive ninguém, então pra mim, quando as pessoas seguiam sozinhas, eu queria fazer o mesmo por elas", justificou.

O enfermeiro seguiu o desabafo e pediu um voto de confiança. "Eu quero fazer tudo pra vocês confiarem novamente em mim, vamos tentar, porque agora é etapa final aqui, somos quatro contra quatro deles... Pedi mais um voto de confiança", finalizou.

Novos alvos

Cezar e Fred Nicácio conversam sobre seus próximos passos dentro do jogo e sobre quem será o alvo da dupla no Jogo da Discórdia que acontece nesta segunda-feira, 10. Diante dos últimos acontecimentos, o baiano aconselha o médico a não seguir mirando em Aline. "É igual pra mim agora. Pra mim, não é mais Alface. Pra mim, Alface já acabou. Não é que acabou... Agora são as meninas do Quarto (Deserto), porque elas vão macetar em mim", explica Cezar.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!