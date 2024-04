Kaysar revela ter mágoa de ex-BBB de sua edição: "Nem quero ver"

Kaysar Dadour, finalista do BBB 18, revelar ainda ter mágoa de ex-BBB de sua edição; saiba quem é e relembre polêmica entre os dois!

Mesmo anos após sua passagem pelo Big Brother Brasil, o ex-BBB Kaysar Dandour revelou que ainda não gosta de outros participantes de sua edição. O finalista do BBB 18, que teve Gleice Damasceno como grande campeã, contou no podcast Sala de TV que tem mágoas do ex-BBB Wagner Santiago.

Durante a edição de 2018 do programa, Kaysar e Wagner eram de grupos opostos no programa. Inclusive, Wagner chegou a dar uma opinião polêmica sobre o sírio. "Se um gringo ganhar o BBB pode o mundo acabar, daí é o fim do mundo", disse ele na época.

E parece que Kaysar não o perdoou e a mágoa continua. "Esse cara me odeia 100%. Eu não gosto dele”, contou o ator sírio, que ainda enfatizou: “Nunca mais vi ele e nem quero ver”.

O finalista ainda relembrou Diego e Patrícia Leitte, que foram intitulados como 'vilões' do BBB 18. Segundo Kaysar, ele enxerga o jogo de Diego de uma maneira diferente anos depois do fim do programa.

"Diego, se entrasse agora, ia ser o melhor jogador. Ele enxergava tudo. No meio do jogo, ele bateu a mão dele na mesa e falou: 'A Gleici vai ganhar essa edição. Ele sabia tudo, muito esperto o jogo dele. Patrícia está casada, Deus abençoe ela", disse o ator.

Lucas Henrique e Nizam revelam "climão" entre brothers em reencontro

O "climão" sempre fez parte do Big Brother Brasil! Após a grande final do BBB 24, os ex-brothers Lucas Henrique revelaram alguns detalhes sobre os bastidores do reencontre entre os ex-participantes do programa e afirmaram que teve uma "torta de climão" entre dois deles na noite da última terça-feira, 17.

Em vídeo publicado pelo Gshow, Lucas Buda disse que houve um desentendimento entre participantes durante o trajeto até os Estúdios Globos para a final do programa. "Vou contar aqui para vocês, fofoca em primeira mão, acabou de acontecer e ninguém viu. Não tava filmando, não tava nada. Na van vindo pra cá teve uma torta de climão. Um dos participantes quase discutiu com outra participante dentro da van", revelou o professor.

Em seguida, ele e Nizam trouxeram dicas sobre quem teria iniciado e o que aconteceu na discussão. "Vou dar só uma dica: foi eliminado cedo", disse Lucas. "E dessa torta de climão que rolou na van, eu tenho uma coisa para falar. Teve posicionamento, viu? Não deixaram de se posicionar", contou o executivo.