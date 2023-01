Karol Conká choca ao revelar se voltaria para o BBB: “Corajosa”

Karol Conká participou do programa 'Encontro' e abriu o coração sobre a rejeição no reality show Big Brother Brasil

Nesta sexta-feira, 20, Karol Conká (37) chocou os espectadores do programa Encontro na Globo com a sua participação. A ex-sister, que foi eliminada com a maior rejeição da história do reality, totalizando 99,17% dos votos, foi perguntada pela apresentadora Patrícia Poeta (46) se voltaria ao BBB e fez uma revelação surpreendente.

Embora Karol tenha sofrido um cancelamento histórico na edição de 2021, a cantora declarou que passaria novamente por essa experiência “Eu acho que eu iria novamente ao BBB. Sou atrevida e corajosa. Minha mãe vai me matar que eu estou falando isso, mas daqui a algum tempo, vamos dar um ar, um respiro...", revelou durante a entrevista, pegando o público de surpresa.

A cantora ainda revelou para quem vai a sua torcida no BBB 23. “Aline é maravilhosa gente, Vou torcer pra ela até o final, independente do que acontecer. Inclusive se acontecer qualquer coisa, já tô com meu incenso de limpa, limpa pra ela”, disse fazendo referência a um meme e complementou: “Já tô com o pano rosa pra ela”, brincou com os apresentadores sobre a ex-Rouge, Aline Wirley (41).

Karol Conká dá bronca em fãs que enaltecem sua participação no BBB

Eita! Karol Conká usou suas redes sociais para dar uma bronca em seus seguidores na última quarta-feira, 18. A cantora, que criou um histórico de rejeição no BBB 21, costuma ser parâmetro para comparação dos brothers e vem recebendo muitos elogios, algo que desaprova: “Acho errado vocês enaltecerem certas atitudes que tive no passado. Eu realmente fico com ódio de mim mesma toda vez que vocês resgatam cenas repugnantes”, disse no Twitter.

Karol ainda complementou contando sobre seu processo de evolução e mudança após o cancelamento no reality: “Eu busquei evoluir como pessoa e desejo essa evolução pra vocês. Agradeço a chance que tive de enxergar a vida com mais amorosidade", disse com carinho.