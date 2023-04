Juliette palpita sobre paredão e declara torcida no BBB 23: "Vou ficar triste se sair"

Juliette, vencedora do BBB 21, decidiu se manifestar sobre o relity show da TV Globo e declarou sua torcida para sister

Nesta segunda-feira, 17, Juliette Freire(33) usou as redes sociais para falar sobre o BBB 23, e surpreendeu os seguidores ao declarar torcida para uma sister que está no paredão.

A vencedora do BBB 21 confessou para os fãs do Twitter que gosta de todos os participantes que estão na casa, mas ressaltou que quem deve vencer o reality é a pessoa que "causa algum impacto positivo" no público.

"Sobre BBB. Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade…", afirmou a artista.

Em seguida, a ex-BBB confessou que vai ficar muito triste caso Domitila Barros seja eliminada no próximo paredão. A ativista, vale lembrar, está na berlinda ao lado de Amanda e Larissa. "Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a Domitila sair", disse a ex-BBB.

Além de Juliette, outro ex-participante do BBB 21 também declarou apoio para Domitila. No Twitter, Gil do Vigor (31) revelou para os seguidores que está torcendo para a ativista social continuar no reality show. "Vigorentos e vigorosos!! Respeito a decisão e torcida de vocês mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade", afirmou ele.

Ele ainda declarou que é 'Fora Larissa'. "Vamos de #Ficadomitila e #Foralarissa (Olha ela aí usando o emoji do vigor). E vamos fazer mutirão aqui simmmm porque a pernambucana não será eliminada e se for, será depois de lutarmos muito", completou.

