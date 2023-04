Gil do Vigor declara apoio para sister no paredão do BBB 23: "Ela é de verdade"

Nas redes sociais, o ex-BBB Gil do Vigor comentou o paredão do BBB 23 entre Amanda, Domitila Barros e Larissa

Gil do Vigor (31) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para declarar seu apoio para uma sister que está no paredão do BBB 23. O 16º paredão do reality show foi formado neste último domingo, 16, e Amanda, Domitila Barros e Larissa disputam a preferência do público para seguirem no jogo.

No Twitter, o ex-participante do BBB 21 revelou para os seguidores que está torcendo para Domitila continuar no reality show. O doutorando em economia explicou que torce para a ativista social desde o começo da atração da TV Globo, e não vai "soltar a mão dela" agora.

"Vigorentos e vigorosos!! Respeito a decisão e torcida de vocês mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade", afirmou ele.

Em seguida, Gil declarou que é 'Fora Larissa'. "Vamos de #Ficadomitila e #Foralarissa (Olha ela aí usando o emoji do vigor). E vamos fazer mutirão aqui simmmm porque a pernambucana não será eliminada e se for, será depois de lutarmos muito", completou.

Recentemente, o ex-BBB opinou sobre a final do reality show. "Uma análise IMPARCIAL do BBB: Amanda apenas vencerá o BBB se for com dois Fundo do Mar para a final, se for com outra aliada ela não vence!", começou. Depois, ele opinou sobre quem deve vencer o BBB 23. "É preciso mais de 50% pra garantir a vitória, então, se for ela, Domitila e Larissa por exemplo, a Domitila vencerá fácil", garantiu.

Confira a publicação de apoio de Gil para Domitila:

Vigorentos e vigorosos!! Respeito a decisão e torcida de vocês mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade. Vamos de #Ficadomitila e… pic.twitter.com/irRvqHJD3r — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 17, 2023

