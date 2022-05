Juliette explica porquê não mostra o pai em suas redes sociais

Juliette foi perguntada por um fã do porquê não mostrava seu pai em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 14h36

Na madrugada deste domingo, 22, Juliette (32) foi ao seu Instagram responder algumas perguntas de seus fãs.

Em uma das perguntas, a campeã do BBB 21 foi questionada sobre seu pai, que não aparece nas redes sociais da cantora.

"E seu pai? Você não fala dele? Ele mora onde?", perguntou o seguidor de Juliette. A influenciadora então respondeu que o pai está bem e que não mora com a família da artista no Rio de Janeiro: "Ele mora na Paraíba. Eu falo com ele, ajudo ele, normal, tudo que ele precisa. Está tudo bem e confortável. Não exponho muito a imagem dele para ele poder viver uma vida normal. Nem todo mundo gosta deste mundo [da fama]".

Falando sobre o "mundo da fama", Juliette também foi perguntada se voltaria para o anonimato "sem sofrimento", e a advogada respondeu que sim.

"Tranquilamente! Minha vida antes não era ruim. Eu era muito feliz, só não tinha dinheiro, mas o resto...E eu só tô nessa porque tem sentido, quando não tiver, eu não quero nem saber volto para a minha vida", explicou Juliette.

Os fãs também fizeram questão de perguntar para a ex-BBB se ela está paquerando alguém. Então, Juliette revelou que segue na mesma. "Estou exatamente do mesmo jeito. Paquerando e solteira como sempre fui. Nem comecei nem terminei paquera com ninguém, está tudo igual", disse a dona do hit Cansar de Dançar.

Reprodução: Instagram