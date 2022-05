Juliette recebe declaração de amor dos fãs em avião: "Pensei que era brincadeira"

Juliette Freire é surpreendida com declaração de amor especial dos fãs em avião e se emociona

21/05/2022

Juliette Freire (32), a campeã do BBB 21, ficou surpresa ao ver uma surpresa enviada pelos seus fãs!

A cantora recebeu uma declaração de amor escrita em uma faixa carregada por um avião neste sábado, 21, no Rio de Janeiro. A frase "Ju, te amamos" foi enviada pelos fãs, que acabaram surpreendendo a ex-BBB.

Através do Instagram Stories, a advogada apareceu surpresa e emocionada com o carinho: "Minha gente, o que faço com vocês? Nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu amo vocês! E eu pensando que era brincadeira. Eles dizendo: 'Olha para o céu, meu amor' na carta", disse Juliette.

Ainda nas últimas semanas, Juliette se emocionou ao receber carinho dos fãs após últimos acontecimentos envolvendo seu nome.

