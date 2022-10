Jade Picon revela como escondeu ida ao BBB de família

A influencer Jade Picon revelou que escondeu que iria ao BBB e revela como manteve o segredo até de sua família!

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 11h13

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon (21) revelou ter escondido a ida ao reality até de sua família! Durante entrevista para o podcast ‘Quem Pode, Pod’, de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), ela explicou como manteve tudo em segredo.

Segundo ela, quando seu empresário ligou para contar do convite, ela não pensou duas vezes antes de aceitar: "Olhei para cima e disse: 'Eu vou!'. Não contei para ninguém, nem para os meus pais, nem para o meu irmão. Meus pais estavam estranhando eu não ir para o Réveillon em Noronha e de eu ter ficado morena do nada. Menti dizendo que estava gravando um documentário sobre a minha vida’’, contou.

Ela disse também que no hotel onde os participantes ficam confinados antes da entrada na casa, ela deixou mensagens gravadas revelando para sua família e amigos sua ida ao Big Brother!

‘’Pedi para meu empresário e minha melhor amiga me deixarem no confinamento. Deixei um vídeo gravado onde contei para o meu pai que ia para o BBB e também vários áudios que eles enviaram para os meus amigos. O confinamento começa uma semana antes. Não queria contar antes de ir".

Após ser duramente criticada desde o anúncio de sua participação em Travessia, Jade decidiu desabafar em seu Twitter

Jade Picon, que é a intérprete da personagem Chiara da nova novela das 21h, Travessia, que estreou na última segunda-feira, 10, na Rede Globo, veio recebendo comentários negativos por ter sido escalada para o papel. Muitos atores se posicionaram a favor da influenciadora, mas cansada das críticas ela decidiu rebater:

“A real é que podem falar o que for de mim que eu vou continuar vivendo a minha vida e fazendo as coisas que eu amo. Alinhada com o meu propósito e bem comigo mesma. No final do dia é isso que importa”, escreveu ela.

Ela completou: “E é exatamente esse meu bem-estar e consciência que tira a galera do sério”. Em seu Instagram, ela repostou a mensagem e ainda complementou: “Algo que eu me lembro todos os dias para me manter forte”.