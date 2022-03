Itália é desclassificada da Copa do Mundo e, assim como os brothers do Lollipop, vira meme por estar ao lado da Eslovênia

Fazendo fronteira com Eslovênia e sendo desclassificada da Copa do Mundo, Itália vira meme ao ser comparada com os brothers do quarto lollipop que saíram por estar do lado da sister com o nome do país

A "Maldição da Eslovênia" chegou até as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022! Hoje, 24, no período da tarde, a seleção da Itália perdeu para a Macedônia do Norte por 1 a 0. Com um gol sofrido nos acréscimos, é a segunda vez seguida que a seleção não vai ao Mundial.

Relação com a Eslovênia

Vendo que o país italiano faz fronteira com a Eslovênia, a internet não perdoou! Logo já relacionaram com sister do BBB 22, lembrando das vezes em que ela se sentou ao lado dos brothers do Quarto Lollipop durante às terças-feiras de eliminação.

Próxima aos seus colegas quando saíram, como Jade Picon (20), Bárbara Heck (29), Vinicius (23), Larissa Tomásia (26), Laís Caldas (30) e Brunna Gonçalves (30), Eslovênia Marques(25) passou a virar meme na internet, chamando esses casos de "Maldição da Eslovênia".

Confira os memes

curiosidade #BBB22:

maldição do Lolipop afetou a copa do mundo, a Itália (que se localiza ao lado da Eslovenia) foi eliminada e não irá participar do maior evento futebolístico do mundo!



PS.: o emoji da última eliminada é uma bota (👢) formato do país Italiano#provadoliderpic.twitter.com/O6dj2pQikf — CHERUNBERRY (@cherunberry) March 25, 2022

A maldição da Eslovenia expandindo no Mundo!

A Itália esta fora da Copa do Catar...

Itália esta do lado da Slovenia!!!#BbB22pic.twitter.com/eENNT15J1A — Bàbá José/Zeca🚩🚩🇧🇷 (@zecarvalho1969) March 25, 2022

A Maldição da Eslovênia continua...mais uma eliminada. pic.twitter.com/o0cJaSsKEX — Praga da Xuxa - Inimigo do Gol (@donromero7) March 24, 2022