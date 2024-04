Isabelle viverá romance após o BBB? Previsão para sister indica reviravolta

Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Yub Miranda comenta as previsões sobre a vida amorosa de Isabelle após o BBB 24

Finalista do BBB 24, Isabelle (31) poderá ter reviravoltas em sua vida amorosa após deixar o programa. A dançarina do Boi Garantido se envolveu com Matteus (27) na última semana do reality e terá um ano com inquietação afetiva pela frente.

De acordo com o numerólogo Yub Miranda, a participante do BBB pode ter o ano marcado pelo início de um novo amor ou uma mudança repentina em sua vida amorosa. "Isabelle está no Ano Pessoal 5, que traz uma inquietação afetiva e a abertura para novas experiências amorosas."

O especialista diz que ela enfrentará divergências no segundo trimestre do ano, e terá receio de se envolver profundamente nos três meses seguintes. "Isabelle precisará de disposição para dialogar e construir uma relação de maior intimidade", explica Miranda, à CARAS Brasil.

Ainda segundo as previsões —que envolvem o cálculo dos números do Ano Pessoal, através do Mapa do Ano, e o Trimestre Pessoal—, se a sister superar os desafios citados, poderá formalizar um compromisso de outubro até o fim do ano.

"O Ano Pessoal 5 promete ser repleto de surpresas, com uma tendência a experiências mais positivas nos segundo e quarto trimestres, e desafios maiores no terceiro trimestre", completa o numerólogo. Ao lado de seu par romântico e de Davi (21), seu maior aliado no programa, Isabelle é uma das três finalistas da edição.

A Cunhã Poranga do Boi Garantido foi escolhida pelo público para entrar no BBB 24 através da dinâmica inédita do Puxadinho. Ela e o motorista de aplicativo, que também foi votado pelo público, criaram uma grande amizade e se tornaram aliados ao longo da edição.

Isabelle não teve muitos conflitos dentro do programa, sendo o de maior destaque uma briga com MC Binn (30). Apesar de ser querida pelo público, ela recebeu críticas por não tomar posições ou se entregar para as estratégias de jogo ao longo do reality global.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ISABELLE, DO BBB 24, NO INSTAGRAM: