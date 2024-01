Graciele Lacerda faz comentário sobre Wanessa no BBB 24: 'Ela é'

A musa fitness Graciele Lacerda deixou comentário em post de Zezé Di Camargo sobre a participação da filha Wanessa Camargo no BBB 24

A musa fitness Graciele Lacerda demonstrou o seu apoio para a participação da enteada, a cantora Wanessa Camargo, no BBB 24, da Globo. Nesta semana, o cantor Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo da filha no confinamento e a noiva dele fez questão de comentar.

No vídeo compartilhado do pai coruja, Wanessa falar sobre sua intenção de aceitar o convite para participar do reality show. "Eu não ia deixar meus filhos, que são a paixão da minha vida, sou uma mãe grudada, em casa se eu não tivesse uma necessidade muito grande de dar uma reviravolta na minha vida. Eu sei o porquê. Não estou aqui à toa. Não quero ser herdeira, não. Quero construir como meu pai construiu. Não quero ficar dependendo de dinheiro de homem nenhum, de ninguém na minha vida. Quero fazer minha história e eu venho fazendo minha história", disse ela.

Então, Zezé apoiou a herdeira. “É isso que deixa um pai orgulhoso!”, disse ele. Assim, Graciele fez um comentário. “Ela é incrível! Deus vai te honrar”, declarou. Além deles, a irmã da cantora, Camilla Camargo, também apoiou a irmã. “Wanessa e sua luz, seu caráter inquestionável”, escreveu.

View this post on Instagram A post shared by Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

O que aconteceu entre Wanessa e Graciele?

Muitos rumores vieram à tona com a ida da cantora Wanessa Camargo para o BBB24, especialmente sobre a relação com sua madrasta, a influenciadora digital Graciele Lacerda. Mas afinal, o que aconteceu entre elas?

Tudo começou quando o pai de Wanessa, Zezé di Camargo, assumiu publicamente seu relacionamento com Graciele Lacerda. Inclusive, depois de anos de especulações sobre supostos casos fora de seu casamento de 28 anos com Zilu Camargo, mãe de seus filhos, ele admitiu que costumava 'passar o rodo' durante o relacionamento. Em 2016, o colunista Leo Dias revelou que Wanessa teria partido para cima de Graciele no começo do relacionamento e Zezé di Camargo confirmou as especulações. Saiba mais!