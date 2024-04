Giovanna abre o jogo sobre vitória de Davi no BBB: 'Vi a situação'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Lima, ex-participante do BBB 24, comentou a vitória de Davi e ainda falou sobre a torcida para Isabelle

Ex-sister do BBB 24, Giovanna (27) foi a penúltima integrante do quarto Gnomo a deixar a casa mais vigiada do Brasil. Após se recuperar de uma lesão no pé e surpreender com seu desempenho nas provas, a nutricionista mineira abriu o jogo sobre a vitória de Davi (21).

"Lá dentro a gente já tinha algumas percepções, o fato dele ir para tantos Paredões com motivos que para nós eram justificáveis para alguém poder sair, e voltar, a gente já sabia que ele estava muito forte aqui fora. Já imaginávamos isso", conta a ex-participante do BBB , em entrevista à CARAS Brasil.

"Quando eu saí eu vi a situação mesmo que ele estava muito querido e muito favorito", completa a mineira. O motorista de carro de aplicativo foi escolhido pelo público como favorito no início do programa e levou para casa o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior já entregue pelo reality global.

Apesar de perceber o favoritismo de Davi, um de seus rivais declarados no programa, Giovanna diz que continuou torcendo por Isabelle (31). Ela e a Cunhã Poranga do Boi Garantido se tornaram amigas durante o confinamento, apesar de jogarem em lados separados da casa.

"Eu torcia pela Isabelle, porque ela é minha amiga, continuo torcendo muito por ela. A gente já se encontrou, lá dentro mesmo a gente já falava que era coisa não só do BBB, mas daqui para fora também. Continuo torcendo por ela sempre", afirma a ex-sister.

Isabelle ficou em terceiro lugar no pódio da 24ª edição do BBB. Entre ela e o amigo, Davi, esteve Matteus, escolhido pelo público para ocupar o segundo lugar. A dançarina manauara e o estudante gaúcho se envolveram romanticamente nas últimas semanas do programa.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DA EX-BBB GIOVANNA À CARAS: