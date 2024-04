Giovanna Lima revela quem do BBB 24 levará para vida: 'Não tem como levar todo mundo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Lima revela planos para a vida artística e quem do BBB 24 levará para vida

Após passagem marcante pelo BBB 24, Giovanna Lima (27) está fechando contratos e se acostumando com a realidade de figura pública. Para o pós-reality, a nutricionista não pretende levar todos os participantes para sua vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a mineira conta que poucos brothers e sisters estão no seleto grupo de amigos.

"Numa casa com 26 pessoas é muito difícil a gente levar todo mundo para vida, até porque a vida toma caminhos diferentes, a gente acaba se aproximando mais e levamdo pra frente quem tem mais conexão. De todo mundo que tenho tido mais contato, muita gente que quero e vou ter amizade, mas que talvez não vai ser tão presente, acho que as pessoas que vão ser mais presentes na minha vida é o Michel, a Raquele, a Isabelle, a Leidy, a Yasmin a gente tá bem próximas. De todos são as pessoas que eu estou mais em contato todos os dias", revela.

MC Binn (30), com quem Giovanna teve um affair no programa, ficou de fora da lista de amizades que ela pretende levar para a vida. A ex-BBB conta que está solteira e na pista após uma conversa com o funkeiro.

Com questões do coração resolvidas, a mineira está focada na carreira pós-reality. Giovanna tem projetos em negociação e planos para seguir como influenciadora. Ela deixará de atender como nutricionista para se dedicar ao estrelato.

"Tudo em planos, não tem nada escrito, mas eu não vou atender [como nutricionista] por agora, tenho outros projetos, o BBB veio realmente para me [entregar] mais oportunidades que eu jamais teria na minha vida. Eu pretendendo seguir na internet com [temas] voltados para saúde, boa qualidade de vida de vida que é o meu estilo, viagens, então é fazer o que eu já fazia antes só que de uma forma mais profissional", conclui.