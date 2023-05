Gil do Vigor perde a paciência e troca farpas com ex-BBB: “Todo mundo lembra”

Ex-brother Gil do Vigor se exalta com polêmica sobre bastidores do reality e discute com ex-BBB, Bárbara Heck

Gil do Vigor (31) se envolveu em uma treta com outra ex-BBB pelo Twitter na tarde do último domingo, 14. É que a participante da edição de 2022 do reality, Bárbara Heck (30), causou polêmica ao falar sobre uma ‘proibição’ nos bastidores do programa. O economista fez questão de dar uma resposta afiada para desmentir a colega.

Tudo começou quando Bárbara fez uma afirmação sobre o contrato do BBB: “Quem sai do BBB não pode fazer publi?”, um seguidor perguntou. “Não! Já falei isso várias vezes aqui até. O contrato mudou completamente depois do boom do BBB21. Pensa o que é chegar 200 propostas por dia no seu e-mail e você ter que recusar todas?”, ela respondeu.

O economista, que participou da edição de 2021, viu a publicação e rebateu: “Oxente, mas o Luciano da edição dela fez publi para o Mec assim que saiu do BBB. Todo mundo lembra!”, ele foi bem direto e negou a fala de Bárbara, que também usou a rede social para rebater o comentário de Gil.

“É uma marca patrocinadora. Os participantes só podem fechar com os patrocinadores do programa ou com marcas que não conflitem com os segmentos. Agora pense em algum segmento que sobra. E mesmo assim, todas as propostas devem passar por aprovação da Globo, Gil”, a modelo se defendeu.

Mais uma vez, o economista não se contentou com a explicação da loira e deu outra resposta atravessada: “Mas aí faz sentido, porque existe um contrato de exclusividade nosso com a Globo e da Globo com as marcas, entende? Agora, após o programa, quando o contrato deixa de vigorar, aí pode fazer tudo”, ele justificou.

Para finalizar, Gil ainda explicou que se posicionou para que o assunto não ficasse mal entendido: “Eu apenas comentei porque pareceu pela forma como foi exposta, que era barrado todas as marcas”, escreveu o ex-BBB. Bárbara ainda concluiu adicionando as datas de início e término do contrato de exclusividade de sua edição.

