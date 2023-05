Gil do Vigor briga com colega de classe por motivo bizarro: ‘Pelado e agoniado’

Economista Gil do Vigor discute com colega de estudo por conta de motivo inusitado nos EUA

Nesta quarta-feira, 10, o economista e ex-participante do Big Brother Brasil 22Gil do Vigor (31) revelou em suas redes sociais que viveu um momento inusitado de frustração em sala de aula. O influenciador digital contou que uma colega de estudo afirmou ter alergia ao perfume do comunicador, pedindo até que ele parasse de usar a fragrância.

Em seu perfil oficial no Twitter, Gil, que está na Califórnia, nos Estados Unidos da América, por conta de seu doutorado em Economia, compartilhou alguns detalhes da briga, pedindo ajuda dos seguidores para decidir o que fazer.

“Meu perfume virou pauta de debate. Uma menina disse que tem alergia ao meu perfume (Paco Rabanne Phantom) e pediu para eu ir à aula sem perfume, mas eu não ando sem. Mais de um mês de aula e ninguém nunca tinha falado nada”, comentou o economista.

Gil ainda comentou que está se esforçando para não discutir com a tal colega de sala. Mesmo assim, está abalado. “Logo perto das provas. Eu não quero brigar, mas o que eu faço? O que eu falo? Eu sem perfume me sinto pelado, incomodado e agoniado”, continuou o ex-BBB.

Para finalizar, alguns internautas mostraram seu apoio ao economista, que até considerou trocar o perfume. Uma seguidora falou para Gil passar o perfume depois de sair da aula. “Faz sentido. Para evitar briga e desgaste”, concordou o influenciador digital. “A querida tem que usar máscara. Espero ter ajudado”, brincou um outro internauta. “Meu marido é alérgico também. Acabo usando pouco. Eu amo, me sinto nua também, então tento equilibrar”, falou um terceiro.

Obs: Pior que foi logo ontem, o dia que a university postou sobre mim no feed do insta e aqui no Twitter. Estava tão feliz e me jogam um balde de água falando do perfume. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 10, 2023

Gil do Vigor causa controvérsia ao criticar torcida de sister do BBB 23

Gil do Vigor causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Twitter sua opinião sobre torcida de finalista do BBB 23. Inicialmente, o economista não citou nomes, apenas disse: “Eita que bando de fãs chatos! Nunca falei contra sua favorita, sempre fui respeitoso, mas vocês se esforçam para que as pessoas peguem ranço, viu? Eu hein! Boa sorte...”.

Então, uma seguidora respondeu: “Que triste Gil... não acredito que seja fã da Amanda, não... precisamos transmitir o carinho que ela transmite lá dentro”. Gil então confirmou que estava se referindo aos fãs de Amanda.

A postagem dividiu opiniões, alguns fãs de Amanda tentaram se defender das acusações feitas por Gil. “Você está há dois anos nesse meio, é umas das pessoas que mais entende sobre BBB e torcidas. Você sabe que fãs alopram. Você também sabe que um número pequeno de pessoas não representa uma torcida inteira”, comentou uma fã. E outra apoiadora de Amanda comentou: “O povo tá nervoso porque é dia de votação e anda tendo muito ataque, mas teve um monte de gente que gostou do elogio, aposto que a Amanda iria adorar porque ela te adora, Gil”.