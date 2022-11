Gil do Vigor passa perrengue ao tentar mostrar para seguidores como abastecer o carro nos EUA

O economista e ex-BBB Gil do Vigor passou por perrengue enquanto gravava vídeo para mostrar aos seguidores como abastecer o carro nos Estados Unidos

Nesta sexta-feira, 18, Gil do Vigor divertiu seus fãs ao passar perrengue enquanto gravava um vídeo mostrando aos seus seguidores do Instagram como se abastece um carro nos Estados Unidos.

No clipe, o ex-BBB começou falando que não existem frentistas nos postos de gasolina americano, e mostrou que o próprio cliente paga e abastece seu carro.

O economista que está morando nos Estados Unidos também apareceu com as unhas pintadas de vermelho enquanto mostrava o posto de gasolina.

Porém, quando foi colocar a bomba de gasolina em seu veículo, o economista colocou muito e o óleo acabou vazando.

“Ainda estou aprendendo”, comentou Gil após a gasolina vazar do carro. “Tem que tomar cuidado na hora de tirar”, completou.

Os seguidores do participante do BBB 21 adoraram o vídeo e se divertiram muito nos comentários! “Você é tudo Gil”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Até as coisas mais mundanas ficam divertidas quando você faz. Você foi um presente do BBB pra gente”.

Estuda!

Recentemente, Gil do Vigor não apareceu ao vivo no programa Mais Você, onde tem um quadro. O motivo? Gil estava estudando porque estava em época de provas em seu PhD.

"Gente, o nosso Gil do Vigor está em período de provas finais e precisando se dedicar demais aos estudos. Não é mole dar conta daqueles milhões de cálculos que ele precisa fazer", disse a apresentadora Ana Maria Braga.