Gil do Vigor faz desabafo por conta de ataques nas redes sociais: “Sou perseguido”

O ex-BBB e economista Gil do Vigor desabafou em suas redes sociais sobre ataques que vem recebendo de internautas, mesmo após o reality-show

Neste último domingo, 19, Gil do Vigor surpreendeu seus fãs ao compartilhar um desabafo em seu Twitter.

O ex-BBB comentou sobre os ataques que tem recebido nas redes sociais: “Dois anos do BBB e ainda sou PERSEGUIDO por literalmente NADA! É muito triste o que a internet se tornou. Falam tanto de empatia, mas muitos aí só desejam ver a destruição! Triste isso, muito triste”.

O economista, que está nos Estados Unidos estudando para tirar seu PhD, ainda comentou sobre o impacto que esses ataques tiveram em sua vida pessoal.

“Irei fazer prova a semana toda e vem essas pessoas nos tirar o foco e do sério! O que querem? Ganham o quê? Vocês sentem mesmo prazer em destruir o próximo? É isso?”, desabafou.

Alguns fãs do participante do BBB 21 o apoiaram nos comentários e rasgaram elogios! “Infelizmente quem vive nas trevas tentam atrapalhar os que tem luz. É melhor aprender a lidar com isso do que esperar que as pessoas melhorem”, comentou uma seguidora.

E outra fã escreveu: “Gil, você é tão tão especial que tem gente que tem prazer em ‘tentar’ te ofuscar... brilha mais e mais meu querido, te amo”.

Opinou!

Na semana passada, Gil causou comoção nas redes sociais ao opinar sobre a expulsão de dois participantes no BBB 23.

“Acabei de ver a expulsão dos dois participantes. E assim, muitos falaram: ‘Por que deixar para o ao vivo?’. Gente, depois de tantas edições do programa, depois de tudo que aconteceu no Big Brother, depois de tantos casos, precisava um basta nisso. Precisava ser tomada uma decisão drástica, ao vivo, na frente de todo mundo”, disse o economista.