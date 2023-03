Gil do Vigor reage à expulsão de Guimê e Cara de Sapato do BBB 23: “Tinha que ser assim”

O ex-BBB Gil do Vigor comentou em suas redes sociais a expulsão dos dois participantes do BBB 23

Nesta última quinta-feira, 16, Antônio “Cara de Sapato” e MC Guimê foram expulsos do Big Brother Brasil 2023. O semifinalista do BBB 21, Gil do Vigor, reagiu às expulsões.

Em seu Instagram, o brother mostrou que estava estudando para seu PhD em economia nos Estados Unidos e acompanhando o reality simultaneamente.

“Acabei de ver a expulsão dos dois participantes. E assim, muitos falaram: ‘Por que deixar para o ao vivo?’. Gente, depois de tantas edições do programa, depois de tudo que aconteceu no Big Brother, depois de tantos casos, precisava um basta nisso. Precisava ser tomada uma decisão drástica, ao vivo, na frente de todo mundo”, começou dizendo Gil.

O ex-BBB ainda falou sobre a reação de Dania Mendez sobre a expulsão: “Infelizmente a vítima, se sentindo culpada. Mas é a única forma que tem para que nas próximas edições, isso não se repita. Tinha que ser assim, porque se não vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Então foi muito justo. Infelizmente a Dania está se sentindo culpada, que é o que acontece com muitas mulheres. Acabam se sentindo culpadas por algo que elas foram vítimas. É muito triste”.

Na legenda dos stories em que deu sua opinião, Gil escreveu: “Muito triste mas foi necessário o que aconteceu agora no BBB 23”.

E em seu Twitter o economista também se manifestou sobre o assunto que dominou as redes sociais. “Muito justo!”, escreveu Gil.

O semifinalista da edição que consagrou Juliette como campeã ainda escreveu: “A vítima acaba sempre se sentindo a culpada! Muito triste”.

Os seguidores de Gil concordaram com ele, mas afirmaram que as expulsões deveriam ter sido feitas de outra forma. “Tinham que passar as cenas para os participantes da casa verem, não só o público”, afirmou uma seguidora. E outra fã opinou sobre o caso: “Acho que no caso dela, ela se sentiu muito mais responsabilizada por ter chegado ontem e se preocupar com o que as pessoas da casa pensarão sobre ela”.

A vítima sempre acaba se sentindo a culpada! É muito triste isso. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 17, 2023

Muito justo! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 17, 2023

Quem também reagiu à expulsão de Antônio “Cara de Sapato”, foi o lutador Junior Cigano. O amigo de “Sapato” se mostrou revoltado com a situação nas redes sociais.

“Bebida é uma m*rd*, viu?", escreveu Cigano em suas redes sociais. Em outra postagem, ele se mostrou mais irado: “Inacreditável. Estão felizes agora?”.

