Revoltado, amigo de Cara de Sapato reage à expulsão do lutador do BBB 23

Lutador Junior Cigano sai em defesa do amigo Cara de Sapato após ser expulso do BBB 23, mas apaga posts em seguida

Amigo de Cara de Sapato (33), Junior Cigano (39) usou as redes sociais para comentar sobre a expulsão do lutador de MMA do BBB 23, na noite de quinta-feira, 16.

Cara de Sapato e MC Guimê (30) foram expulsos durante o programa ao vivo, anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt (48) antes da Prova do Líder, após serem acusados de assediar a mexicana Dania Mendez (31), que entrou no programa em intercâmbio.

"Bebida é uma merda, viu?", escreveu ele. Em seguida, postou: "Inacreditável. Estão felizes agora?", questionou ainda lutador. Momentos depois, Junior Cigano apagou suas postagens.

Amigo de Cara de Sapato sobre expulsão do lutador do BBB 23

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Mãe de Cara de Sapato comenta sobre expulsão do filho do BBB 23

A mãe de Cara de Sapato se pronunciou após a expulsão do filho no BBB 23 na quinta-feira, 16. Na rede social, Wilma Monteiro fez alguns comentários falando sobre o atleta, tentando consolá-lo e dando apoio a ele nesse momento complicado que está vivendo diante dos holofotes. Inclusive, ela concordou com um texto que dizia sobre ele ter caído em uma "arapuca" armada com script já montado com Dania Mendez e a produção do programa..

"Filho, levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos! Espero te ver logo e poder te abraçar! A sua trajetória de vida é linda. Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura!", escreveu ela.

Em outro momento, a mãe do lutador concordou com um comentário de um internauta que dizia que a entrada da intercambista foi para bagunçar a casa, provocando ciúmes na médica, suposta possível affair do eliminado. "Não pude publicar isso! Mas você acertou: caiu numa arapuca!", concordou Wilma com o comentário sobre Dania Mendez ter entrado com certas intenções na casa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!