Gil do Vigor compartilha dicas para interessados em participar do BBB 24

As inscrições para a próxima edição do BBB 24 já estão abertas e o ex-BBB Gil do Vigor deu dicas para quem está interessado em entrar no reality

Nesta terça-feira, 18, foram abertas as inscrições para o BBB 24. Por conta disso, Gil do Vigor decidiu ajudar os interessados a entrar no reality ao compartilhar em seu Instagram algumas dicas para os vídeos de inscrição.

O economista e ex-BBB que está morando nos Estados Unidos revelou o que se deve ou não fazer no vídeo de inscrição do reality. “Primeira coisa: Você tem que usar o momento que você tem, os minutos que você tem, para falar sobre você. Suas características, suas qualidades, seus defeitos. Mas, se você não falar de que forma as suas características serão usadas dentro do jogo, fica muito difícil para quem tá avaliando saber se você é um perfil bom ou não para entrar no Big Brother”

“Uma outra coisa, também. Todo mundo fala assim: “Vou entrar e dar audiência para o programa”. O programa não quer sua audiência, quer sua personalidade. A audiência vai acontecer de acordo com a conexão do público com você. Então, não queira se vender essa forma”, aconselhou Gil.

O semifinalista do BBB 21 ainda lembrou um pouco da sua inscrição: “Um outro ponto: mostre que o programa sem você não vai ser o mesmo. Diga assim: ‘Eu sou único’. Por que você é único? Você acredita mesmo nisso? No meu ano eu falei assim: ‘Olha, eu sou um acadêmico, sou uma bicha, sou religiosa, sou várias coisas que você não encontra em nenhuma outra pessoa, pelas características que são muito ímpares dentro de mim. Então eu sou um personagem que todo mundo vai querer entender. Quem é esse?’. E automaticamente, chama a atenção deles quando você fala isso”.

Opinou!

Ainda nesta terça-feira, a ex-BBB Jessilane participou do ‘Encontro’ com Patrícia Poeta e Manuel Soares. No programa, a participante do BBB 22 opinou sobre o Paredão desta terça, que pode eliminar Domitila Barros, Amanda ou Larissa.

"E eu entendi que existe mais uma vez uma torcida que é muito forte. E isso pode fazer com que a Domitila seja eliminada pela torcida da Amanda. Tá muito evidente nas redes sociais, é uma torcida que se movimenta muito e em outras edições a gente viu isso acontecer”, comentou.