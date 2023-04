Ex-BBB Jessi surpreende ao falar da torcida de Amanda: 'Tá muito evidente'

Ex-BBB Jessi opina sobre o resultado do paredão desta terça-feira, 18, no BBB 23

A ex-BBB e professora Jessi Alves surpreendeu ao dar a sua opinião sobre o resultado do paredão da noite desta terça-feira, 18. O paredão da rodada é disputado por Amanda, Domitila Barros e Larissa e uma delas será eliminada nesta noite. Durante participação no programa Encontro, Jessi falou sobre a força da torcida de Amanda .

"Eu queria muito que a Domitila ficasse, acredito muito no potencial dela. A minha torcida foi sempre para a Sarah [Aline, que foi eliminada no domingo], desde o começo do programa, mas agora eu tô concentrando minha energia na Domi", disse ela.

E completou: "E eu entendi que existe mais uma vez uma torcida que é muito forte. E isso pode fazer com que a Domitila seja eliminada pela torcida da Amanda. Tá muito evidente nas redes sociais, é uma torcida que se movimenta muito e em outras edições a gente viu isso acontecer".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessi Alves (@jessilane)

Saiba como foi a formação do 16º paredão do BBB 23

Ao vivo, o líder Ricardo Alface indicou Amanda para a berlinda. "Quem eu vou mandar hoje é a Amanda, há muito tempo qeu eu venho votando nela, tem algumas coisas que eu discordo. Eu sempre me questiono quando ela diz que não tinha voz no quarto deserto, e é nesse momento que a gente vê o posicionamento. Eu achava que ela poderia ter feito isso de outra forma", disse ele.

Logo depois, a casa fez a votação aberta e a mais votada foi Domitila Barros. Por fim, Domitila teve o direito do contragolpe e puxou Larissa para a berlinda. A eliminação acontecerá na terça-feira, 18.