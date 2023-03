Gil do Vigor comemora boas notas no PhD: 'Me orgulho'

O ex-BBB e economista Gil do Vigor comemora sucesso dos seus estudos no doutorado nos Estados Unidos e desabafa: 'Não tem sido fácil'

O ex-BBB e economista Gil do Vigor só tem o que comemorar ao ver o resultado dos seus estudos. Ele está cursando o PhD em Economia na Universidade da Califórnia e conseguiu tirar ótimas notas nas avaliações.

A equipe dele informou que o ex-brother tem tirado nota 'A' em suas provas e trabalhos. Ele usa o seu tempo para estudar em tempo integral e está vendo os resultados de tanto esforço.

“Não tem sido fácil, mas me orgulho de mostrar que nordestino, brasileiro e vindo de escola pública pode chegar onde quiser”, disse ele.

Vale lembrar que Gil do Vigor participou do BBB 21, da Globo, e conquistou vários fãs e seguidores nas redes sociais. Hoje em dia, ele tem um quadro fixo sobre economia no programa Mais Você, da Globo.

Gil do Vigor fala sobre a desistência de Bruno do BBB 23

Há pouco tempo, o ex-BBB Gil do Vigoropinou sobre a saída de Bruno Gaga do BBB 23, já que o rapaz apertou o botão da desistência. Nas redes sociais, Gil apoiou o rapaz após ele tomar essa decisão difícil.

“Acabei de ver que o Bruno desistiu do Big Brother. Quero mandar aqui todas as energias positivas pra ele! Eu não estava assistindo tão assiduamente todas as provas. Mas a gente sabe, como a gente veio de uma origem muito humilde, a gente pobre [que] só tem uma oportunidade", disse ele.

Logo depois, ele completou: "Gente, ninguém está isento de desistir, de querer desistir. Eu quis desistir várias vezes! Talvez se tivesse o botão, eu teria desistido no dia que a Carla voltou. Minha cabeça ficou muito mexida e eu quase desisti, sim, naquele dia. Então graças a Deus não tinha nenhum botão e nem nada! Então a gente não consegue julgar o outro sem estar vivendo a mesma experiência que a pessoa e ansiedade é um negócio que não se controla. No dia que eu fiquei indignado e que virou meme hoje em dia, aquele dia eu tive uma crise e um ataque muito grande. Se tivesse o botão eu teria apertado e então toda minha sensibilidade pro Bruno".