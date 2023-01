Fred, do BBB 23, pagou a cirurgia do irmão para a remoção de mama

Participante do BBB 23, Fred deu todo o apoio para o irmão, Gabs Noah, que revelou que é uma pessoa não-binária e quis fazer a cirurgia de remoção de mama

O influenciador digital Fred, do canal Desimpedidos e que está confinado no BBB 23, foi um dos grandes apoiadores do irmão, Gabs Noah, quando ele decidiu realizar a cirurgia de remoção de mama. O irmão de Fred revelou para a família que é uma pessoa não-binária e recebeu a ajuda do irmão para pagar os custos do procedimento cirúrgico.

De acordo com o site UOL, Fred deu a cirurgia para a irmão como irmão de aniversário. Nas redes sociais, Gabs já contou sobre o apoio da família em sua vida. “Meu pai quase morreu do coração quando contei, mas me apoiou desde o primeiro minuto. Meu irmão está do meu lado sempre! E minha mãe me falou que a cirurgia estava linda e que estava muito feliz por mim”, disse ele.

Recentemente, Fred contouque se inspirou na história do irmão quando decidiu fazer um enxoval sem gênero para o filho, Cris, fruto do relacionamento com Bianca Andrade. "Decidimos que o enxoval do Cris seria lilás no chá de revelação dele. Meu irmão é uma pessoa não-binária e, quando contei a vontade de fazer essa celebração, fui questionado: 'Por que vai celebrar o gênero? Por que não celebrar só a pessoa?'. Resolvemos, então, usar a cor roxa, que é a mistura do azul e rosa, porque não faria diferença se o Cris fosse menino ou menina. Não importaria o gênero dele", disse ele ao jornal Extra.

Bianca Andrade apoia ida de Fred para o BBB 23

Logo que o nome de Fred foi anunciado para o BBB 23, a ex-namorada dele, Bianca Andrade, fez questão de demonstrar o seu apoio publicamente. Ela, que já participou do Big Brother, falou que vai retribuir o apoio dele.

"Parece que o jogo virou, não é mesmo? rs Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos. E sim, o Bruno é minha familia. Sempre foi um dos meus melhores amigos desde que nos conhecemos, até que o universo nos uniu pós meu bbb para termos o maior presente de todos, o Cris (e que sorte a minha, Bruno é o melhor pai que eu já conheci). Hoje seguimos numa amizade e cumplicidade bonita de se ver, que até espanta uma parte da sociedade de tanto que a gente se apoia. Mesmo não sendo mais um casal. Nossa torcida aqui em casa pro papai do Gudugo é declarada", disse ela.

Por fim, ela relembrou o apoio que recebeu dele quando foi a sua vez de participar do Big Brother. "Ah, e esse apoio também é um gesto de gratidão. Eu não esqueço do quanto esse cara me apoiou quando saí do BBB. No meio daquela loucura, além de ter acreditado em mim, ele me lembrava todos os dias o quanto eu era uma mulher forte e apaixonante (na época até casei menina kk), mas só eu sei o quanto esse apoio foi importante pra mim naquele momento. Agora, é a minha vez de retribuir. Por mim, pelo nosso filhote, por ele que é maneirin a beça", declarou.