Forçado? Ex-BBB Vyni relembra atitudes no reality e pede perdão: "Que ranço"

Vyni, o ex-participante do BBB 22, fez um desabafo sobre algumas atitudes que cometeu no reality show da TV Globo

ViniciusFernandes, mais conhecido como Vyni (25), usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para fazer um desabafo sobre sua participação no BBB 22.

Em seu perfil no Twitter, o ex-BBB compartilhou um vídeo em que aparece dançando a música Galopa, do DJ Pedro Sampaio, e confessou que sente agonia quando assiste alguns vídeos do programa. O influenciador digital, vale lembrar, chegou a ser chamado de forçado pelos fãs do reality durante o período que ficava confinado, pois alguns comportamentos dele não conquistou o público.

"Não sei explicar a agonia que me dá ao ver esses vídeos antigos em que me marcam… Realmente, todo perdão que eu pedir ao Brasil ainda vai ser pouco. Jesus, que ranço! Pedido de perdão semanal feito", desabafou ele.

Após abrir o coração na web, Vyni recebeu apoio dos fãs. "Não se odeie. Você estava sendo você. Isso que interessa. Aqui as pessoas são insatisfeitas com elas e querem que você sinta o mesmo. Se mudou e gostou, foca no seu hoje", disse um internauta.

"Meu lindo, não tenha vergonha nenhuma em se divertir e ser feliz. Não deixa a maldade gratuita dessa galera entrar assim na tua cabeça, nem te colocar tantos complexos. Elas só estão emanando o que existe dentro delas, não é sobre você! Não reproduz pra ti mesmo o ódio de terceiros, tá?", aconselhou outro. "Você não precisa se sentir culpado pelo ranço das pessoas em você, você só estava fazendo o que te deixavam feliz, que ela dançar", falou um fã.

Confira o desabafo do ex-BBB:

Não sei explicar a agonia que me dá ao ver esses vídeos antigos em que me marcam…

Realmente, todo perdão que eu pedir ao Brasil ainda vai ser pouco😂 Jesus, que ranço! Pedido de perdão semanal feito pic.twitter.com/NfSIl0vn7X — Vyni Viny Vinny Vinni (@vyniof) May 3, 2023

Comparações com Amanda do BBB 23

O ex-BBB Vyni surpreendeu seus seguidores ao realizar um desabafo em seu Twitter. A situação começou com um tweet em que ele era comparado com a participante Amanda Meirelles, do BBB 23.

"Por que o Vyni desengonçado do ano passado era forçado e a Amanda é só o 'Jeitinho dela'?", questionava uma internauta. Uma fã de Vyni respondeu este tweet e pontuou: "Sabemos bem que a tal 'internet' é bem SELETIVA".

Após este segundo tweet, o participante do BBB 22 começou a desabafar para seus seguidores: "E advinha quem é massacrado até hoje e feito de chacota pela própria 'comunidade', com ódio incentivado todo dia pelas páginas?... Sorte da Amandinha! Gosto dela! Não desejo que ela passe por isso. Aliás, não vai. Ela não merece. Até porque, esse papel só cabe a mim e vocês sabem o porquê...", desabafou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!