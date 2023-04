Ex-BBB Vyni faz desabafo ao ser citado em post sendo comparado com Amanda: “Massacrado até hoje”

O participante Vyni do BBB 22 foi citado em uma postagem sobre Amanda, do BBB 23, e desabafou em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 18, o ex-BBB Vyni surpreendeu seus seguidores ao realizar um desabafo em seu Twitter.

A situação começou com um tweet em que ele era comparado com a participante Amanda do BBB 23. “Por que o Vyni desengonçado do ano passado era forçado e a Amanda é só o 'Jeitinho dela'?”, questionava uma internauta. Uma fã de Vyni respondeu este tweet e pontuou: “Sabemos bem que a tal ‘internet’ é bem SELETIVA”.

Após este segundo tweet, o participante do BBB 22 começou a desabafar para seus seguidores: “E advinha quem é massacrado até hoje e feito de chacota pela própria ‘comunidade’, com ódio incentivado todo dia pelas páginas?”.

O influenciador ainda comentou a comparação feita com Amanda: “Sorte da Amandinha! Gosto dela! Não desejo que ela passe por isso. Aliás, não vai. Ela não merece. Até porque, esse papel só cabe a mim e vocês sabem o porquê...”.

O ex-BBB ainda ameaçou revelar mais coisas e realizar um desabafo ainda maior: “Tá chegando o dia em que vou falar tudo que tenho vontade. Assim, não terei arrependimentos”.

E adivinha quem é massacrado até hoje e feito de chacota pela própria “comunidade”, com ódio incentivado todo dia pelas páginas?



Sorte da Amandinha! Gosto dela! Não desejo que ela passe por isso. Aliás, não vai. Ela não merece. Até pq, esse papel só cabe a mim e vcs sabem o pq… https://t.co/7VmYTYUGz2 — Vyni (@vyniof) April 18, 2023

Tá chegando o dia em que vou falar tudo que tenho vontade. Assim, não terei arrependimentos 🤍 — Vyni (@vyniof) April 18, 2023

Opinou!

Nesta terça-feira, será revelado quem é a sister que deixará o BBB 23. Amanda, Domitila Barros ou Larissa. A apresentadora Sonia Abrão comentou em suas redes sociais quem ela acha que deve sair.

"Resumindo esse próximo paredão: Amanda é minha preferida, não gosto do jogo da Domitila, mas sou Fora Larissa, porque ela voltou pela repescagem, o que não é justo com as outras duas que estão na luta desde o começo do reality!!! E ponto‼️ Detalhe: apesar dessa minha opinião, se o público tirar a Domitila também vou achar ótimo!!!", comentou.