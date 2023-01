Fora do BBB 23, Marília aponta motivo para eliminação: 'Fui muito podada'

Primeira eliminada da 23ª edição, Marília disputou permanência no reality com Fred Nicácio

Consagrada como a primeira eliminada da 23ª edição do Big Brother Brasil, Marília afirma que ter entrado em dupla na casa mais vigiada do país fez com que ela ficasse retraída, não conseguindo mostrar para o público todo o seu potencial. A integrante do grupo Pipoca foi companheira de Fred Nicácio, integrante do Camarote que permaneceu após a votação ser encerrada nesta quinta, 26.

"Faltou eu ter entrado sozinha. Eu fui muito podada; se um gerasse conflito iria respingar no outro, e eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Queria ter ido buscar informações sobre por que as pessoas estavam me tratando daquela forma sem eu ter feito nada. E mesmo que isso gerasse alguma briga, seria uma briga que eu estaria comprando para mim. Essa dinâmica me atrapalhou", destacou ela, afirmando ser uma pessoa extremamente empática.

Apesar de ter tido uma boa relação com o apresentador do programa Queer Eye, da Netflix, a ex-BBB afirma que sentia que incomodava Nicácio e que ele não deixava ela expor seus sentimentos. "Quando eu chorava, ele me trazia de volta; eu praticamente não podia chorar. Sou muito intensa, preciso colocar para fora. Percebi que em alguns momentos o meu jeito incomodava não só os outros participantes como a minha dupla, e é muito difícil estar ao lado de uma pessoa e não conseguir ser 100% você."

Ela ainda diz que preferiria ter escolhido outra pessoa para formar dupla na primeira semana do reality show. Para a maquiadora, Key Alves ou Larissa seriam ótimas para a acompanhar nas provas e na votação do Paredão também. Além das meninas, ela diz que, do lado dos homens, poderia ter se dado bem com o lutador Antonio Cara de Sapato ou Gustavo, apelidado pela casa de Cowboy.

Por fim, a ex-BBB diz que pretende continuar seu trabalho fora da casa, e que percebe que muitas pessoas chegaram a ela por causa do programa. A maquiadora ainda afirma que gostaria que a jogadora de vôlei e seu par na casa, Gustavo, e a Miss Alemanha, Domitila, chegassem até a final do reality show, e que um dos dois se tornasse campeão da edição.

"Key e Gustavo são um casal incrível, pessoas de energia maravilhosa. Eu sou muito da energia, e a maneira como eles me tratavam, como a gente brincava... São pessoas leves, do bem, do coração honesto, leais. Domitila é uma mulher de garra, que também fala sobre muitas coisas que eu falo, como empoderar e ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Então, ficaria muito feliz se qualquer um dos três ganhasse o prêmio."