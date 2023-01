BBB 23: Disputa entre Fred Nicácio e Marília no Quarto Secreto rende memes nas redes; veja

Fred Nicácio e Marília ganharam apelidos na web e torcida fica cada vez mais acirrada no primeiro Paredão

Com o primeiro Paredão da 23ª edição do Big BrotherBrasil, os fãs e telespectadores do programa ficaram animados e passaram a comentar a eliminação de Fred Nicácio ou Marília, que estão confinados no Quarto Secreto do reality show. Acontece que a disputa e convivência entre os dois agradou os telespectadores e rendeu memes nas redes sociais, que acabaram com os nomes entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Um internauta relembrou o momento de entrada dos dois na casa mais vigiada do Brasil, em que apareceram usando luvas que os conectavam pelas mãos. Ele então comparou o episódio com dois personagens dos desenhos animados, Lula Molusco e Bob Esponja, já que Nicácio tem um jeito mais sério e a maquiadora é mais brincalhona.

Outro ainda afirmou que, após a saída do apresentador do reality Queer Eye, da Netflix, os colegas de confinamento do BBB 23 estão em um clima pacífico, por isso, o médico deveria voltar. "Hoje a casa está assim: uma paz. Mas já já, Dr. Fred voltará para cuidar disso", escreveu ele, citando o apelido que a internet deu para o brother.

Ele ainda é chamado de Karol Conqueixo, fazendo referência à ex-BBB e rapper Karol Conká, e também devido a sua harmonização facial. Outros momentos do artista também viraram meme, como quando ele citou a música Tempos Modernos, de Lulu Santos, para acalmar a sister Aline Wirley, enquanto ainda estava na casa do BBB.

QUEM DEVE SER ELIMINADO?

A chegada deles ao quarto secreto foi registrada pela transmissão ao vivo do reality show. Eles se depararam com um quarto com clima decoração de um depósito do BBB 23, incluindo itens do Monstro e de outras dinâmicas do programa. O quarto conta com uma televisão, onde eles vão poder assistir a momentos da convivência da casa do reality show e também cards para que possam ouvir as conversas.

Agora, Fred e Marília são rivais no jogo e um deles será eliminado em breve. O público deve votar no site da emissora para decidir quem deixa o Big Brother Brasil e quem volta para a casa com uma imunidade. Eles enfrentaram a votação contra a dupla Key Alves e Gustavo, e foram escolhidos pelos telespectadores para irem para o Paredão.

Fred Nicácio e Marília receberam 69,26% dos votos do público para irem para o quarto do secreto após uma votação contra Key Alves e Gustavo . O anúncio da ida deles para o quarto secreto foi dado pelo apresentador Tadeu Schmidt em uma edição ao vivo.

o Fred Nicácio chegando no quarto secreto e descobrindo que ele vai ter que ficar mais um tempo com a Marília #BBB23pic.twitter.com/6tJOL1MRDo — Essy (@themodernguilt) January 25, 2023

Marília saiu pra ir no banheiro e o Nicácio falou: “Silêncio. Obrigado Deus. Como a Cabrita berra, misericórdia!”. Socorro #BBB23pic.twitter.com/ljSHbHaMIM — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 25, 2023

se deveria tomar esse caminho. Estava sentado num café em Viena, cabisbaixo, quando um homem com um queixo imponente o abordou e disse: "Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Não há tempo que volte, amor". Esse homem era o Dr. Fred Nicácio. pic.twitter.com/vIoTGlV1sY — Marcus Silva (@marcusvnsilv) January 25, 2023

Cadê os portais que implicam com tudo que Dr Fred diz pra postar esse momento do Dr empoderando a Marília? Hum. #BBB23pic.twitter.com/fPe1wbc1KV — Peter 🐙🔴⚫ (@PeterMr) January 25, 2023