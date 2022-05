Fora do BBB 22, Laís e Gustavo curtem jantar nas alturas: ''Que visual!''

Laís Caldas e Gustavo Marsengo postam registros após jantar nas alturas em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 11h10

Cada vez mais apaixonados, Laís Caldas (30) e Gustavo Marsengo (31) estão curtindo momentos inesquecíveis juntos.

Na noite da última terça-feira, 24, eles viveram mais um desses.

O casal, que se juntou no BBB 22 e oficializou a relação no começo de maio, participou de uma experiência gastronômica incrível: um jantar nas alturas!

Cada um deles usou seu Instagram para publicar cliques do momento especial e, como sempre, trocaram declarações.

“Uma experiência totalmente diferente do que eu já vivi. Hoje teve jantar nas alturas com esse pôr-do-sol ao fundo”, começou a doutora na legenda. “Tem base um trem desse? Eu parecia uma estátua, sem coragem de olhar para baixo e me mover, mas valeu pela vista, gastronomia e cia incríveis!”, riu ao final.

“Que visual! Apreciando São Paulo lá de cima e degustando de uma boa culinária.E tudo que é bonito fica mais ainda com ela…”, se derreteu o advogado.

Confira as fotos de Laís e Gustavo durante jantar nas alturas:

