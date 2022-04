Fora do BBB 22, Jessi surpreende ao mostrar corpão em look ousado

Ex-sister Jessi surpreende fãs do BBB 22 ao mostrar sua super produção nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 14h03

Fora das câmeras da casa do BBB 22, a professora Jessilane Alves (26) surpreendeu muita gente ao recentemente aparecer toda produzida em suas redes sociais.

Para curtir o festão de aniversário da funkeira Ludmilla (27), que rolou na noite desta segunda-feira, 25, no Rio de Janeiro, a ex-sister escolheu um look ousado e bem justinho.

O modelito branco e preto destacava as curvas da bióloga que ainda caprichou na make e no penteado para curtir e aproveitar muito a ocasião especial. "Fotinhas do look de hoje porque eu tô chatíssima. Vivendo um sonho!", legendou ela no Instagram.

Muita gente reagiu, curtiu e elogiou a postagem da Jessi na internet, chamando a sister de gata, morena linda e mulherão. "Minha pipoca favorita. Está chique e muito linda!", comentou um seguidor da professoa na web.

Veja o corpão da ex-BBB Jessi!