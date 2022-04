BBB 22: Eslô abre o jogo e revela se vai continuar romance com Lucas

Eslô abre o jogo fora da casa do BBB 22 e revela se vai continuar o relacionamento amoroso com o Lucas

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 08h42

Diversos relacionamentos entre os participantes já começaram durante o confinamento do BBB e prosseguiram fora da casa mais vigiada do país.

Na atual temporada, Eslovênia (25) e Lucas (31) engataram um romance dentro do reality show da TV Globo que tem muitas chances de ganhar novos capítulos após o término do programa.

Em recente conversa com o Gshow, a ex-sister comentou sobre o modelo e abriu o coração na hora de citar o envolvimento dos dois.

"Quando entrei no programa, confesso que não imaginava que ia ficar de casal, que ia me apaixonar lá dentro... No início, acho até que fui meio dura na queda (risos). Mas, com o tempo, acabei não resistindo. Acho que nós entramos no programa já dispostos – eu sou uma pessoa que me permito muito em relação ao que eu sinto e o Lucas foi uma pessoa que me surpreendeu bastante", revelou ela.

'Lucas foi o meu prêmio'

Em tom apaixonado, Eslô foi carinhosa ao falar sobre o Lucas. "O Lucas foi o meu prêmio do Big Brother e falo isso com muita convicção e muita sinceridade. Fico feliz porque, aqui fora, a gente mantém a mesma ideia, o mesmo sentimento. Acho que isso cada vez mais se multiplica: a vontade de estar junto, de fazer dar certo... A gente já trocou as alianças, o que foi um momento muito especial e quero guardar para sempre", contou ela.