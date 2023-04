Ficou rico? Ricardo Alface abre o jogo sobre situação financeira após o BBB 23

O ex-BBB Ricardo Alface deu detalhes sobre sua vida financeira após o fim do reality show da TV Globo

Ricardo Alface (31) usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 28, para conversar com os seguidores sobre seus planos após o fim do Big Brother Brasil 23.

Através dos Stories do Instagram, o ex-brother começou contando que está planejando voltar em breve para Sergipe. Mesmo sem ter data definida, ele afirmou que não deve passar de 10 dias.

"Quando eu for eu aviso todo mundo pra fazer aquele encontro", garantiu o biomédico. "Jamais vou esquecer das minhas raízes... vou para ficar um tempo legal", ressaltou ele, explicando que ainda tem alguns compromissos para cumprir.

Depois, Alface explicou que após a viagem voltará para o sudeste para trabalhar, já que não levou o grande prêmio do reality show e precisa "fazer dinheiro". O ex-BBB confessou que não saiu rico da atração e que está focado no trabalho. "A gente não sai rico, não. A única pessoa que saiu estourada foi a Amandinha", brincou ele, citando Amanda Meirelles (32) a vencedora da edição.

"Eu posso falar por mim: nada até agora. Tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo, mas não estou rico, ainda estou desempregado. Vamos tentar trabalhar para fazer dinheiro", afirmou.

Nova profissão?

Um dos grandes nomes da edição, Ricardo afirma estar desempregado, mas pronto para explorar um novo talento que descobriu no programa. Em entrevista à CARAS Brasil, o sergipano explicou que pretende trabalhar mais sua imagem após o fim do BBB 23. Agora, ele que deixou a casa no top 5 da competição, pretende estudar a área da comunicação para profissionalizar sua imagem, interação com o público e com as câmeras na hora de fazer entrevistas.

"Descobri isso no programa", relembra ele, sobre as entrevistas que fazia com os brothers e sisters do reality. "Quero ser um expert na área, não só de frente pra câmera, mas tudo o que acontece por trás dela. [Agora], estou procurando uma moradia, quem sabe em São Paulo ou Rio de Janeiro, que são as metrópoles da publicidade e dos trabalhos."

