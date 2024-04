Fãs-clubes de Beatriz racham Brasil do Brasil com torcidas para a final do BBB 24

Davi, Isabelle ou Matteus, um deles será o campeão do BBB 24 nesta terça-feira, 16. Fãs-clubes de Beatriz se tornam 'rivais' com torcidas opostas para a final; confira

A web está bombando nesta terça-feira, 16, dia da grande final do BBB 24. Só se fala no reality show da TV Globo. No centro das atenções, estão os finalistas Davi Brito (21), Isabelle Nogueira (31) e Matteus Amaral (27), que concorrem ao prêmio de quase R$ 3 milhões, o maior da história do Big Brother Brasil. E os três contam muito com os votos e movimentos das torcidas aqui fora para receber o título de campeão da temporada e levar o dinheiro para casa. Uma pergunta que martela na cabeça é: para quem as torcidas dos participantes eliminados estão concentrando seus votos e fazendo campanha?

Uma curiosidade é que fãs-clubes da modelo e vendedora Beatriz Reis (23) - um nome forte desta edição, que chegou a ser cogitada como finalista ainda no início da atração, mas acabou sendo eliminada na reta final do programa - estão dividindo o Brasil do Brasil. A CARAS Brasil encontrou no X (antigo Twitter), dois fortes perfis de admiradores da paulista que estão sendo oponentes no jogo daqui de fora. E pasmem! Nenhum dos dois torce para o gaúcho, que sempre foi pódio de Beatriz, junto com Alane Dias (25).

O Central Beatriz Reis, por exemplo, inclusive seguido pela autora Gloria Perez (75), decretou torcida para Davi. Na última publicação, há 18 horas (antes do fechamento desta matéria), ele dizia, na legenda de uma foto do baiano: "Aguenta firme! Tá acabando! Você do sai daí campeão". No post anterior, também deixa claro que o motorista de aplicativo é quem deve ser o vencedor do BBB 24, segundo o perfil. "Vai ser lindo amanhã, com Davi sendo campeão! E conseguiremos realizar os seus sonhos e ajudar sua família", ressalta. Claro que a página está sendo bastante criticada pelo posicionamento.

Já o QG Beatriz do Brás quer que Isabelle seja a grande vencedora da temporada. "Cadê a torcida da @isanogoficial! Me sigam que ajudarei nos multirões", destaca a página. "Queria Matteus campeão, mas ele não tem chances, por isso sou #isabellecampeã", diz, publicando ainda um print em que mostra o voto único (o de CPF) em Isabelle.