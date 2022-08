Ex-BBBs não entram em aniversário de Pedro Scooby: "Barradas"

Indireta? Ao lado de Larissa Tomásia e Laís Caldas, Bárbara Heck não entra em festa de aniversário de Pedro Scooby

Redação Publicado em 11/08/2022, às 09h54

A modelo Bárbara Heck, ex-sister do Big Brother Brasil 22 (TV Globo), trouxe à tona uma lembrança do reality show. Na noite da última quarta-feira, 10, a loira publicou em suas redes sociais, uma foto em um restaurante com as ex-sisters de confinamento Laís Caldas e Larissa Tomásia.

Apesar do reencontro, o que chamou a atenção no registro foi a legenda, que os seguidores interpretaram como se elas não tivessem sido convidadas para a festa de aniversário do surfista Pedro Scooby, também do BBB 22.

“Barradas", escreveu ela na legenda do Twitter. “As pipocas sem torcida. Amo!”, continuou ela no Instagram.

Os fãs, é claro, não deixaram de comentar sobre a ocasião e a suposta alfinetada: "Faltou só a Eslovênia pra completar o Bonde das Pipoquinhas canceladas do aniversário", escreveu uma fã. "Difícil, né? Gente como a gente?", brincou outra.

Bárbara Heck não entra em festa de aniversário de Pedro Scooby e deixa suposta indireta nas redes sociais:

Pedro Scooby faz convite aberto para fesa de aniversário no Instagram:

O atleta Pedro Scooby chamou atenção na última quarta-feira, 10, ao fazer um convite aberto para a festa de aniversário que dará em casa. Nas redes sociais, o surfista esqueceu que era famoso e fez um convite sem distinção nenhuma de quem poderia comparecer, só faltando dar o endereço.

"Hoje vai rolar meu aniversário e quem estiver lá vai curtir muitas surpresas. Vai ser fod*! A partir das 20h, só colar ali que vai ter um monte de atração surpresa. Vai ter uma festa, que eu estou dando para Curicica e esse é o meu presente de aniversário”, escreveu ele na postagem.