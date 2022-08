Cintia Dicker celebra aniversário de Pedro Scooby: ''Presente da vida''

Modelo Cintia Dicker mostra batimentos cardíacos do filho com Pedro Scooby ao celebrar aniversário do surfista

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 14h15

O surfista Pedro Scooby está completando 34 anos nesta quarta-feira, 10. Pronto para iniciar um novo ciclo, o atleta recebeu uma linda declaração da esposa, a modelo Cintia Dicker (35), com quem está esperando uma filha.

Sem esconder o seu amor e admiração pelo rapaz, a ruiva não poupou palavras de amor e carinho para o maridão. Incluindo, se mostrou grata por ter alguém como ele ao seu lado: "Que presente da vida, poder chamar você de meu amor", escreveu ela.

Ainda postagem, ela recordou diversos momentos com Pedro Scooby, incluindo o primeiro ultrassom do filho deles: "Obrigada por estar na minha vida, me ensinando tanto, me mostrando um mundo melhor, mais leve e mais feliz todos os dias, obrigada pela sua parceria, sua paciência e seu amor. Parabéns papai! Te amo", continuou a modelo.

Vale lembrar que o surfista também é papai de três filhos, Dom (10), Liz (6) e Bem (6), frutos do seu relacionamento com a atriz Luana Piovani (45), que chegou a comemorar a gravidez do casal! Ainda recentemente, a modelo contou que sente que está grávida de uma menina.

Cintia Dicker mostra batimentos cardíacos do filho com Pedro Scooby em texto de aniversário para o surfista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!