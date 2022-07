Ex-BBB Vinicius agradece Ludmilla por ter subido ao palco e dançado em show da cantora

O participante do BBB 22 subiu ao palco e dançou em show de Ludmilla em sua cidade natal, Crato no Ceará

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 17h59

Nesta quarta-feira, 13, o ex-BBB Vinicius (23) agradeceu Ludmilla (27) por tê-lo deixado subir no palco e dançado com ela durante seu show.

Ludmilla performou nesta última terça-feira, 12, na cidade de Crato no Ceará, que é a cidade natal do participante do BBB 22.

Quem também estava presente no show era Brunna Gonçalves (30), esposa de Ludmilla e participante da edição deste ano no Big Brother Brasil.

“Vim falar exclusivamente para Ludmilla, para agradecer ela por aquele presente que ela me deu de poder dançar com ela no palco. Ela é uma rainha, maravilhosa, eu amo aquela mulher”, se declarou o ex-BBB.

Vyni ainda agradeceu a colega de confinamento Brunna e Luísa Sonza (23), que também performou em Crato.

Confira aqui cliques de Vyni no show de Ludmilla!

Reprodução: Instagram