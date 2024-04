Ex-BBB Sarah Andrade revela como fatura após reality: 'Invisto no mercado imobiliário'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sarah Andrade revelou detalhes por trás de seu faturamento e confessa investimento em imóveis

Com mais de seis milhões de seguidores no Instagram, Sarah Andrade (32) sem dúvida é uma das maiores ex-participantes do Big Brother Brasil. Mas engana-se quem acredita que a ex-BBB tem faturado apenas com seu trabalho como influenciadora. Em entrevista à CARAS Brasil, a mineira abriu um pouco sua intimidade e revelou ser uma verdadeira estrategista quando o assunto são negócios.

"Eu sempre me interessei por investimentos e foi uma das coisas que logo me preocupei quando comecei a ver os trabalhos chegando, tenho uma equipe que me ajuda a administrar as finanças do meu negócio, incluindo contadores, consultor financeiro e gerente de negócios. Trabalhamos juntos para garantir que tudo esteja organizado e que possamos prosperar de maneira sustentável", disse.

Formada em marketing, antes do BBB 21 Sarah já possuía uma trajetória de sucesso em sua área, mas decidiu dar uma pausa no mundo dos negócios para aproveitar as oportunidades que conquistou através do reality. Agora dona de sua própria agência de Marketing de Influencia, ela revela que tem feito investimentos em diversas áreas.

"Meus investimentos são bem distribuídos, acredito ser importante ter uma carteira diversificada. Além de investir no mercado financeiro, também invisto no mercado imobiliário, offshore (que são investimentos em bancos internacionais) e tenho as publicidades e empresas", revela Sarah, que tem se mostrado menos conservadora com o tempo: "Já fui mais cautelosa, hoje em dia com auxílio dos profissionais aprendi a pisar um pouco mais".

"Tenho reuniões mensais com os profissionais que me auxiliam, para que sempre possamos fazer ajustes nos quais acreditamos serem melhores para minha vida financeira. Não possuo um ramo específico de atuação, porque gosto de manter a carteira bem diversificada", explica.