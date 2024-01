Sarah Andrade usa look de 15 mil para encarnar apresentadora em premiação

Destaque da premiação Ibest, Sarah Andrade roubou a cena ao aparecer com vestido poderoso avaliado em 15 mil reais

A influenciadora Sarah Andrade (32) investiu alto em seu look para apresentar o Prêmio Ibest nesta terça-feira, em São Paulo. Usando um vestido vermelho avaliado em 15 mil reais, a gata roubou a cena ao ostentar a mega produção.

Com assinatura da stylist Juliana Bacellar, a peça foi confeccionada exclusivamente pela estilista Lu Caldatto, para a famosa marcar presença na premiação. Segundo Sarah, estar a frente do evento é uma oportunidade de mostrar mais uma de suas facetas.

"Explorar novas facetas da minha carreira é algo que me apaixona muito. A comunicação é um universo que sempre me encantou, e poder mergulhar nessa área como apresentadora é uma oportunidade muito legal, que me enriquece demais. Cada palco é uma evolução, e estou extremamente feliz porque são experiências que agregam à minha trajetória", destaca Sarah.

Segundo Sarah, ao longo de sua trajetória, ela entendeu que estar nos palcos vai além de uma experiência profissional. “Sempre é uma honra representar a força da comunicação e do empreendedorismo, seja compartilhando conhecimento em palestras ou premiando talentos”, afirmou.

“Eu sou muito dedicada a minha área de atuação, mas estou sempre aberta a novos aprendizados, principalmente quando tenho a alegria de compartilhar isso com o público”, completou a morena, que tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram.

Em tempo, a ex-participante do Big Brother Brasil tem investido na carreira de influenciadora e empresária. Atualmente ela tem rodado o país palestrando ao lado de grandes nomes do mundo dos negócios como Marc Randolph, Alex Osterwalder e Nathalia Arcuri., colocando em prática tudo o que aprendeu enquanto trabalhou como consultora de marketing digital.

Vestido de Sarah Andrade teve assinatura da stylist Juliana Bacellar (Foto: @paulocnicacio)