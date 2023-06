Ex-BBB Sarah Andrade roda o mundo em viagem com 'perrengues chiques'

Sarah Andrade viajou por mais de 13 países; a ex-BBB compartilha suas experiências nas redes sociais e divide os momentos memoráveis

Sarah Andrade (32) rodou o mundo em uma viagem com "perrengues chiques". A ex-BBB visitou mais de 13 países e falou sobre a emoção do passeio. Viajar é uma das grandes paixões da influenciadora, que aprende muito em cada um dos destinos que visita. "Toda vez que eu viajo, fico super nostálgica e grata", declarou ela em uma de suas postagens no Instagram.

Com uma vivência de dois anos nos Estados Unidos e uma lista cada vez maior de países visitados, a empresária compartilha um pouco de suas experiências nas redes sociais, onde é seguida por mais de 8 milhões de usuários. Em suas postagens, Sarah divide desde os momentos mais memoráveis até os "perrengues chiques" enfrentados durante suas viagens.

Ela visitou a Igreja Sagrada Família de Barcelona e mostrou sua experiência com a história do local. "Vocês sabiam que a Igreja Sagrada Família começou ser construída em 1882 e a finalização da obra está estimada para acabar só em 2026? Quando finalizada será a igreja mais alta do mundo, com 170 metros de altura", relatou Sarah Andrade.

Além de Barcelona, entre os destinos que já visitou, destacam-se a Argentina, Punta Cana, Grécia, Amsterdã, Bélgica e França. Cada um desses lugares trouxe experiências únicas para ela. Sua abertura para vivenciar diferentes culturas e mergulhar nas particularidades de cada país tem sido uma constante em sua trajetória.

Entretanto, nem todas as viagens são para lazer e diversão. Recentemente, ela esteve em Bariloche, para uma imersão profissional. Segundo a influenciadora digital, toda bagagem de conhecimento adquirida por meio de mentorias e conversas foi aplicada de forma significativa em sua empresa e em seu cotidiano como empresária. Para a ex-BBB, viajar vai além da simples visita a destinos turísticos. Cada viagem é uma oportunidade de crescer, aprender e se conectar com diferentes pessoas e lugares.