Ex-BBB Sarah Andrade surge deslumbrante em look justinho e decotado: "Linda"

A ex-BBB Sarah Andrade surgiu toda produzida nas redes sociais para comemorar seu aniversário de 32 anos

A ex-BBB Sarah Andrade arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir com um look deslumbrante. A influenciadora digital, que participou da edição de 2021 do reality da TV Globo, completa 32 anos nesta quinta-feira, 22, e arrasou na produção.

Na foto publicada no feed do Instagram, ela surgiu toda sorridente, usando um vestido vermelho, justo e com um decote generoso, deixando suas curvas impecáveis em destaque. Já na legenda, Sarah refletiu sobre o novo ciclo.

"32 anos acreditando, ousando ser e fazendo acontecer. Pensar em tudo que já passei é como jogar o jogo da vida, onde a próxima fase nunca é inalcançável. Se eu cheguei na fase atual é porque eu sempre soube que seria capaz", afirmou no começo do texto.

Em seguida, a ex-BBB fez um agradecimento. "Gratidão ao universo e à quem não soltou a minha mão. Hoje completo mais um ano de vida com a certeza que percorri bons caminhos, colho os frutos do que plantei e valeu a pena não desistir!", finalizou.

Os fãs elogiaram a beleza da influencer e deixaram mensagens de felicitações. "Linda, feliz aniversário", disse uma seguidora. "Feliz dia sua linda!!! Tudo de bom nesse novo ciclo!", desejou outra. "Cada dia mais linda! Parabéns, saúde, felicidade e muitas realizações nesse novo ciclo", falou uma fã.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Andrade (@sarahandrade)

Viagem para Argentina

Recentemente, Sarah Andrade embarcou para a Argentina para viver novas experiências e também desenvolver sua carreira. A influenciadora digital, que participou do BBB 21, já viajou por diversos países, totalizando 13 nesse período de dois anos, e mesmo considerando que cada viagem seja especial, já que cada uma delas tem um marco em sua vida, dessa vez, o seu foco está voltado para o profissional.

"Essa é a minha primeira viagem para a Argentina e tenho vivido experiências realmente incríveis aqui, fazendo passeios em lugares tão lindos que parecem uma pintura, além de me desenvolver no âmbito profissional, que foi a principal intenção da minha vinda", disse ela com exclusividade para a CARAS Digital.

"Esses dias estão sendo muito importantes, tenho participado de mentorias, conversado com muitos profissionais com histórias inspiradoras e está sendo uma troca muito importante pra minha carreira como empreendedora. Certamente vou levar muito do que eu aperfeiçoei para a realidade da minha empresa e para o meu dia a dia como empresária", completou.

