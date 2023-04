Ex-BBB Ricardo Alface revê Sarah e diz: 'Saudade desse beijo'

Ex-BBB Ricardo Alface se derrete ao falar com Sarah Aline por vídeo e responde se o romance vai continuar fora do BBB 23

Eliminado do BBB 23, Ricardo Alface participou do programa Bate-Papo BBB e teve a chance de voltar a falar com Sarah Aline, que foi eliminada antes dele. Por meio de vídeo, ele recebeu o carinho dela e falou sobre a saudade.

A apresentadora Patricia Ramos perguntou para Sarah se o romance deles vai continuar fora do confinamento e ela disse: “A gente vai ver o que vai acontecer”. Por sua vez, Ricardo deu a entender que pretende reencontrá-la. “Estou com saudade desse beijo”, afirmou ele, que ainda disse: “Quero você comigo”.

Em outro momento, Sarah tentou consolar Ricardo sobre sua eliminação. “O Brasil sabia que você estava ali para jogar. Você deu o seu nome demais”, comentou.

Após ser eliminada, Sarah Aline falou sobre o romance com Ricardo Alface

No BBB Tá On, Sarah Aline falou com Jeska Greccosobre seu relacionamento comRicardo."Não vou mentir: não tem como não se apaixonar. Primeiro porque você mora com a pessoa, e segundo porque é o Alface. Ele tem um coração lindo", confessa.

“Eu admiro muito o Ricardo como pessoa, então não demorou muito para, quando o jogo dele começou a bater com o meu, eu admirá-lo também no game. E sobre a gente aqui fora, fica aí, né? Não sei. Lá dentro a gente conversava sobre isso nas entrelinhas, mas a gente achava que a nossa vida seria muito diferente aqui fora.”, comentou em outra entrevista

A ex-sister ainda deu dica de flertes: "Saiba o que você quer! Porque quando você quer, você vai. Fala com cuidado e entende o que a pessoa tá pensando primeiro. Tem que conhecer a pessoa também pra depois ir segura", pontua.