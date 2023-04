Sarah Aline fala de relação com Alface: 'Não tem como não se apaixonar'

Em entrevista após a eliminação, Sarah Aline falou sobre a relação com o brother dentro da casa

No BBB Tá On, Sarah Aline que foi a 15 eliminada do BBB 23 em sua reta final com 58,2% dos votos, a psicóloga falou com Jeska Grecco sobre seu relacionamento com Ricardo, com quem viveu um affair dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O caso de seu relacionamento com Alface, começou como amizade e virou um romance e a sister admitiu que acabou criando sentimentos pelo biomédico e explicou os motivos: "Não vou mentir: não tem como não se apaixonar. Primeiro porque você mora com a pessoa, e segundo porque é o Alface. Ele tem um coração lindo", confessa.

“Eu admiro muito o Ricardo como pessoa, então não demorou muito para, quando o jogo dele começou a bater com o meu, eu admirá-lo também no game. E sobre a gente aqui fora, fica aí, né? Não sei. Lá dentro a gente conversava sobre isso nas entrelinhas, mas a gente achava que a nossa vida seria muito diferente aqui fora.”, comentou em outra entrevista

A ex-sister ainda deu dica de flertes: "Saiba o que você quer! Porque quando você quer, você vai. Fala com cuidado e entende o que a pessoa tá pensando primeiro. Tem que conhecer a pessoa também pra depois ir segura", pontua.

Sarah Aline diz quem acha que pode vencer o reality show

Sarah Aline contou quem acha que tem chances de vencer o reality show. Ela contou que aposta em Domitila e Ricardo, mas não consegue escolher entre um dos dois.

“Aqui fora, vi que tem uma grande mobilização de fãs e pessoas que estão admirando bastante Amanda, Bruna, Larissa e Aline. Mas eu queria que os meus vitoriosos estivessem entre Domitila Barros e Ricardo. Eu não consigo fazer uma separação, independentemente de qual dos dois ganhar eu vou ficar muito feliz.”

“Mas acho que a trajetória da Domitila pede um pódio, né? Quero muito que o Ricardo vá para a final também, quero muito que ele ganhe. Sei que só um ganha, mas meu coração está dividido (risos)", disse ela.