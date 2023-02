Ex-BBB morreu após criar ONG para dependentes químicos; relembre

Com apenas 34 anos, Edílson Buba deixou um legado para a história do BBB

Edílson Buba (1971-2006), que participou da edição de 2004 do BBB, lutava contra um câncer no abdômen quando morreu em 2006. Após ser o sexto eliminado em sua edição, o curitibano foi preso, fundou uma ONG para auxiliar dependentes químicos e realizou um ensaio nu para a revista G Magazine. Com apenas 34 anos, ele deixou um legado para a história dos ex-participantes do reality.

O ex-BBB tinha tumores no abdômen. Ele ficou dois meses hospitalizado e passou por cinco cirurgias, mas não resistiu ao câncer e morreu aos 34 anos. O empresário, que participou da edição do programa vencida pela babá Cida dos Santos (39), ficou conhecido por sua sensibilidade no reality. Ele gostava de dormir abraçado com uma pelúcia, era o conselheiro e mediador da turma e sempre ouvia seus colegas.

Buba foi eliminado no sexto Paredão e, dois meses após sua saída, foi preso por porte de drogas. Ele foi pego carregando maconha e ecstasy no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR), e ficou detido três meses na prisão.

Quando saiu, o rapaz decidiu fundar uma ONG de apoio a dependentes químicos e pela inclusão social de jovens carentes, a qual nomeou de Vida Limpa, Vida Livre. Em 2005, para arrecadar dinheiro para a entidade, Buba posou nu para a revista gay G Magazine, e doou todo o cachê do ensaio à ONG. Ele também aproveitou o destaque que conseguiu na mídia para propagar a prevenção às drogas , buscando conscientizar a sociedade sobre a importância de oferecer assistência a quem quer controlar o vício.

Apesar da visibilidade, nem todos sabiam sobre a ruína que Buba enfrentava na vida pessoal. Segundo o colunista Jeff Benício, o negócio do empresário ficou perto de falir enquanto ele estava na prisão e o brother desenvolveu sintomas depressivos. Depositando suas energias na fé, ele buscou a igreja em seu fim de vida. Acolhido pelo presbiterianismo, ele passou a fazer orações e a frequentar cultos. A morte de Buba veio em novembro de 2006 e deixou um grande legado sobre sua transformação pessoal e como ele tentou fazer do mundo um lugar melhor.

Além de Buba, mais três pessoas que participaram do programa morreram, todas do BBB9. André Cowboy, com apenas 37 anos, morreu assassinado com um tiro em 2011. Em 2017, Norberto, conhecido como vovô Nonô, também foi vítima do câncer aos 72 anos. Já em 2021, Josy Oliveira morreu por conta de um aneurisma cerebral.