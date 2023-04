Ex-BBB Larissa Santos exibe a cinturinha fina em flagra no aeroporto

Antes de embarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro, a ex-BBB Larissa esbanjou boa forma ao surgir com a cintura de fora e top decotado

A ex-BBB Larissa Santos (24) já deixou o Rio de Janeiro após uma maratona de compromissos na reta final do BBB 23, da Globo, no qual ela ficou em quarto lugar. A estrela foi flagrada embarcando em um aeroporto na tarde desta quinta-feira, 27, e esbanjou simpatia.

Para a ocasião, Larissa usou um conjunto de top e calça com estampa listrada. O modelito deixou à mostra o decote poderoso dela e também a cinturinha fina. Ao perceber que estava sendo fotografada, ela acenou para os fotógrafos.

Após sair do BBB 23, Larissa participou do programa Mais Você e contou que está apaixonada por Fred Bruno, com quem viveu um affair na casa. “Eu me apaixonei, óbvio. Me apaixonei, sim. O Big Brother intensifica muito as coisas. [...] Não tem como não ter essa proximidade, e essa conexão nossa foi desde o início, antes de a gente ficar”, ela confessou.

“Eu me apaixonei, sim, e foi algo muito sincero das nossas partes”, Larissa completou e revelou se pensa em levar o romance adiante: “A gente sempre só viveu lá dentro, sem projetar nada. Eu acho que a gente é muito amigo, e isso aí a gente vai tirar de letra, independente do que a gente resolver”, ela declarou.

Fotos: Pereira / AgNews

Larissa foi "expulsa" da entrevista das finalistas

Para entrevistar somente as finalistas Bruna Griphao, Aline Wirley e a campeã Amanda, a apresentadora Ana Clara teve que pedir licença para a professora de Educação Física, que estava ao lado delas para a conversa.

"Amiga, pode ir", disse Ana Clara, dando um chega para lá na morena. Na internet, o momento viralizou com alguns internautas apontando grosseria da comandante e outros achando normal que ela pedisse o afastamento da sister.