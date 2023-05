Ex-BBB Larissa recebe festa surpresa, mas apenas dois participantes do BBB 23 comparecem

A participante do BBB 23 Larissa Santos recebeu uma festa surpresa, porém internautas notaram falta de ex-BBBs no evento

Nesta sexta-feira, 13, Larissa Santos foi surpreendida com uma festa de aniversário para celebrar a chegada dos seus 25 anos. Em seu Instagram, a ex-BBB compartilhou um vídeo dela reagindo à festa surpresa.

A festa com decoração rosa, contou com a presença de amigos de Larissa. Porém, os seguidores da participante do BBB 23 perceberam que apenas dois participantes do reality compareceram ao evento.

Um deles foi o influenciador Fred Bruno, que teve um affair com Larissa na casa mais vigiada e sediou a festa em sua casa. Quem também estava presente no evento foi ninguém menos que a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles.

As amigas de Larissa do Quarto Deserto,Bruna Griphao e Aline Wirley não compareceram à celebração de 25 anos de Larissa. Porém, a ex-BBB compartilhou uma foto em que aparecia em uma chamada de vídeo com as duas.

“Estou feliz demais, achei que não ia fazer nada de aniversário, mas o povo fez uma festa surpresa para mim. Coisa mais linda, cheia de coisas que eu gosto”, declarou a professora de Educação Física sobre a celebração.

Confira fotos da festa de Larissa!

Reprodução: Instagram