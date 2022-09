Ex-BBB Eslovênia Marques revela que descobriu doença autoimune

A ex-BBB e modelo Eslovênia Marques revelou para seus seguidores como descobriu que tinha a doença alopecia

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 21h58

Nesta segunda-feira, 12, Eslovênia Marques revelou em seu Instagram que descobriu ter a doença autoimune alopecia.

“E eu que do nada descobri que tenho alopecia? Acho que correria, ansiedade... A sorte é que eu tenho um monte de cabelo, aí não aparece. É muito louco, eu nem sabia que isso existia. Eu descobri quando estava no salão e a menina falou e tirou uma foto para me mostrar. É queda de cabelo que tem. É bizarro! Ainda bem que descobri logo para tratar”, contou em seus stories.

A ex-BBB ainda mostrou a falha localizada no topo da cabeça e tranquilizou os fãs: “Mas agora é só ir no dermatologista, fazer o tratamento e o cabelo volta normal nesta região”.

A alopecia é uma doença autoimune caracterizada pela queda de cabelos. A doença pode ser caracterizada por cicatrical, que é mais grave e permanente, ou não cicatrical.

Reprodução: Instagram

Caso famoso

Um caso famoso de alopecia é da atriz americana Jada Pinkett Smith. A condição da esposa do ator Will Smith foi exposta ao mundo após o comediante Chris Rock fazer uma piada no Oscar 2022 sobre sua falta de cabelo. Por conta da piada, Chris levou um tapa do marido de Jada.

A atriz brasileira Karina Dohme, que também foi diagnosticada com a doença, comentou sobre a situação que ocorreu em março deste ano na maior premiação do cinema.