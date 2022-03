Karina Dohme, a Teca de Quanto Mais Vida Melhor, fala sobre o futuro da sua personagem e comenta polêmica do Oscar 2022

Karina Dohme também falou sobre o reencontro com parte do elenco da série Sandy e Junior em que atuou quando era adolescente

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 16h41

Nesta quarta-feira, 30, a atriz Karina Dohme (36) conversou com a CARAS Digital sobre sua personagem Teca da novela das sete na rede Globo, Quanto Mais Vida Melhor.

Karina comentou sobre a reta final da novela, que acontece em maio e o que os espectadores podem esperar de Teca nestes últimos capítulos: "Vai dar para dar risada, vai dar para sentir ódio, vai dar para sentir raiva e vai dar para ela tomar uma lição da vida".

Teca, que já aprontou muito na novela ao alterar a água de Neném e fazê-lo ir a júri, irá ter mais momentos como vilã no folhetim da rede Globo. "Ela vai ser recrutada por uma outra vilã para armar para um dos quatro protagonistas, de novo", revelou a atriz.

A intérprete da personagem da novela das sete, ainda contou sua reação ao descobrir sobre a troca de corpos que aconteceu com os protagonistas de Quanto Mais Vida Melhor. "Eu tomei um susto quando a gente recebeu os capítulos, eu fiquei, 'Não acredito que eles vão fazer isso com os quatro'".

A atriz ainda contou como acha que o público da novela das sete irá achar sobre o final de Teca na trama. "Eu acho que o público gostaria que ela sofresse um pouco mais", revelou a artista que dá vida à Teca.

Karina Dohme comenta a polêmica do Oscar 2022

Neste último domingo, 27, na cerimônia do Oscar 2022 o comediante Chris Rock (57) levou um tapa de Will Smith (53) no palco.

O motivo da agressão, que levou Smith a ser processado pela Academia, foi uma piada que Chris Rock fez sobre a esposa do ator estar careca. Jada Pinkett Smith (50) é portadora de uma doença autoimune chamada alopecia, que provoca a queda dos cabelos.

No ano passado, após sentir dores musculares, Karina foi diagnosticada com a doença autoimune dermatomiosite. A atriz comentou o ato que foi causado pela piada de Chris Rock. "Eu acho que nenhuma forma de violência é justificável. Mas acho que somos todos seres humanos e existe um limite que a gente ultrapassa e perde nossa razão".

"Eu trabalho com humor, com comédia e eu não acredito em piadas a qualquer custo, em riso a qualquer custo. Eu acho que a gente vive um momento de vida, de mundo que todo mundo já tem consciência suficiente para saber com que questões podemos brincar ou não", comentou a atriz sobre a piada feita na cerimônia.

Lembrando os tempos de "Sandy e Junior"

A atriz também é conhecida por interpretar a personagem Beth na série Sandy e Junior, que foi ao ar entre os anos de 1999 e 2022. Recentemente, os atores do seriado se encontraram no programa Caldeirão, apresentado por Marcos Mion (42), que também fez parte do elenco.

"Foi sensacional, faltou uma grande parte do elenco, mas toda vez que a gente se reúne é uma comoção, é uma coisa que não tem explicação", contou a atriz sobre o reencontro.

Karina também contou sobre a relação que o elenco de Sandy e Junior ainda mantém. "São meus amigos de verdade, até hoje, 20 anos depois. E o carinho é o mesmo, a gente tem um grupo e se fala".

Mesmo depois de duas décadas, a atriz ainda tem boas lembranças de quando gravou o programa na sua adolescência: "Eu lembro até do cheiro do colégio que a gente gravava, de tão maravilhoso que era".