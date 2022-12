Equipe de Paula Fernandes explica agenda vazia da cantora no começo do ano

Após especulações de que iria para o BBB, equipe explicou o porquê do espaço na agenda

A assessoria de imprensa de Paula Fernandes negou que a cantora vá participar do reality show da Globo no próximo ano. As especulações de que ela entraria no BBB começaram após notarem que sua agenda para os dois primeiros meses do ano está vazia.

O colunista Leo Dias havia afirmado que a sertaneja poderia entrar no programa, que dura três meses e começa no meio de janeiro. No entanto, após as especulações, a assessoria desmentiu e disse que a artista tira férias nesta ocasião todos os anos.

“Paula sempre recebe com carinho todas as especulações sobre convites para o BBB. Mas, não são reais. Para o próximo ano a agenda já tem diversas ações previstas de shows e turnês no exterior. Além disso, continuará trabalhando seu álbum recém lançado 11:11", explicou a equipe.

"Em janeiro e início de fevereiro, a cantora estará de férias, como sempre o faz há muitos anos", afirmou o comunicado.

Paula Fernandes abriu o coração

Durante entrevista ao 'Programa do Bial',a cantora sertaneja lamentou o fato de ter fama de 'antipática' e explicou o porquê de ela ser vista dessa maneira segundo sua opinião. "Fico triste de ser antipatizada, de ser chamada de distante. Não era intocável, eu era sem tempo. Até aproveito esse momento para pedir perdão a quem não pude atender, porque era humanamente impossível. É muito fácil julgar, o mundo é feito de juízes, e eu estou ali naquela posição de quem é julgada, e fiquei com a fama", afirmou.