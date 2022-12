Paula Fernandes diz estar triste por ter ganhado fama de antipática e pede desculpa

Cantora Paula Fernandes justificou má fama e falou como é ser mulher no mundo masculino do sertanejo

A cantora Paula Fernandes(38) comentou como ganhou a fama de 'antipática' e se disse triste com esse olhar das pessoas sobre ela. Em entrevista ao 'Conversa com Bial', ela explicou como via a fama.

"Fico triste de ser antipatizada, de ser chamada de distante. Não era intocável, eu era sem tempo. Até aproveito esse momento para pedir perdão a quem não pude atender, porque era humanamente impossível. É muito fácil julgar, o mundo é feito de juízes, e eu estou ali naquela posição de quem é julgada, e fiquei com a fama", afirmou.

Ela contou que fazia cerca de 220 shows em um ano e não conseguia atender a demanda dos fãs, que ia desde a pessoa que ficou horas esperando por ela até o porteiro."Não estou reclamando, estou dizendo o porquê de coisas que aconteceram", completou.

O apresentador Pedro Bial (64) comentou sobre o fato dos internautas se sentirem "amigos" dos artistas."Na verdade, as pessoas me olham como íntimas e eu não as conheço. Eu confesso que é bem difícil, principalmente no início, porque tudo acontece de forma avassaladora", desabafou.

Paula Fernandes contou como é ser mulher no mundo masculino do sertanejo

A artista comentou que foi uma das primeiras mulheres no mundo do sertanejo, que é predominantemente feito de homens."Aprendemos a nos defender do jeito que podemos: mulher na cidade, artista, tem assédio. Você estica o braço, distância de um metro, 'boa noite, sou Paula Fernandes e vim aqui trabalhar'. Isso é mal visto às vezes. Sou tímida, introspectiva, discreta, Juma. Hoje mais mansa", confessou.