Equipe de Joelma atualiza estado de saúde da cantora após queda no BBB 24

Joelma (49) foi atração da festa do BBB 24 que aconteceu na noite desse sábado, 24. Além da cantora, Xande de Pilares (54) também animou os brothers e sisters do reality show. No entanto, a cantora se desequilibrou durante uma de suas perfornances e levou um tombo, o que preocupou o público e os participantes do programa.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Joelma explica que a artista não teve nenhum machucado e não precisou de atendimento médico. A intérprete de Voando pro Pará fez um show que durou 1h20, brincou, interagiu com os competidores e até se jogou na piscina.

"Não houve nenhum machucado não. Ela caiu e na mesma hora levantou, cantou e dançou por mais de 1h20", diz a representante da intérprete. A Globo conta com uma equipe médica exclusiva para demandas relacionadas ao programa.

Joelma levou a turnê Isso é Calypso! para a casa do BBB 24 em uma ação patrocinada. Foi a primeira vez que ela cantou no confinamento comandado por Tadeu Schmidt (49). Animada, ela comenta como foi a recepção.

“Estou muito feliz em tocar no BBB pela primeira vez e levar minha turnê Isso é Calypso! Foi uma noite linda, divertida e especial. Além de inesquecível, é claro. Os brothers me receberam com muito amor, carinho e energia lá no alto!”, revela.

XANDE DE PILARES NO BBB 24

O show do ex-Grupo Revelação também contou com situações que deram o que falar dentro e fora da casa. De Pilares ignorou Beatriz (23) e não demonstrou reação ao comportamento da camelô do Brás, que é fã do artista.

Mesmo sabendo das regras, Beatriz subiu as escadas do palco e ficou no centro, o que prejudicou a visão dos colegas de confinamento. Nas redes sociais, Xande foi duramente criticado.

O sambista explicou na manhã deste domingo, 25, que foi orientado pela produção do BBB 24 a não interagir com os participantes e nem fazer qualquer movimento que entregasse informação externa.