Empate no BBB? Relembre o que aconteceu na prova de maior duração do programa

Participantes do BBB 24 chamaram a atenção com a duração da última prova de resistência, que começou na noite da última quinta-feira, 8

Os participantes do BBB 24 chamaram a atenção do público com a última prova de resistência na casa mais vigiada do Brasil. A dinâmica, que começou na noite da última quinta-feira, 8, quase levou a um empate, mas terminou com a vitória de Lucas Henrique após oito horas do desafio. Essa, porém, não foi a primeira vez que a prova de resistência surpreendeu os internautas. Relembre o que aconteceu no empate da dinâmica de maior duração do programa.

Na edição de 2018 do BBB, Kaysar e Ana Clara eram os últimos participantes a disputar uma prova de resistência. O desafio, que iria garantir um carro e a imunidade ao vencedor, consistia em permanecer de pé em uma plataforma giratória com a proteção de um cinto de segurança. Durante a disputa, a exaustão extrema dos brothers ficou nítida.

Após 43 horas de prova, a produção do BBB precisou intervir e declarar empate depois de avaliação da equipe médica."Por motivos de saúde, nós vamos encerrar a prova e declarar empate. Pela saúde de vocês. A gente admira o quanto vocês lutaram", comunicou o então apresentador do reality show, Tiago Leifert. "Os dois vão levar um carro. A imunidade vocês vão ter que decidir entre vocês", acrescentou.

Leia também: BBB 24 tem 'psiu' de Davi, Yasmin revoltada e briga de sisters; confira o resumo da semana

No decorrer da disputa, a participante Gleici, que já estava fora da prova, falou sobre sua admiração pela resiliência dos brothers para o brother Ayrton. "Eu tiro o chapéu para eles, estou admirada. Estou muito orgulhosa que a gente bateu o recorde. Toda vez agora, a Ana Clara vai ser lembrada, mais o Kaysar. Nunca ninguém vai bater um recorde desse. Nunca. Porque nunca vai ter um Kaysar. O Kaysar é louco, é forte fisicamente. Forte de resistência mesmo".